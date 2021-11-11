国家卫健委：11月10日新增新冠肺炎确诊病例62例 其中本土病例47例

11月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例62例。其中境外输入病例15例（云南6例，上海4例，湖北2例，天津1例，广东1例，广西1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在广东）；本土病例47例（辽宁21例，均在大连市；河南13例，其中郑州市8例、周口市5例；黑龙江7例，均在黑河市；河北3例，均在辛集市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；吉林1例，在吉林市），含15例由无症状感染者转为确诊病例（河南9例，辽宁6例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例38例，解除医学观察的密切接触者4259人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例392例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9809例，累计治愈出院病例9417例，无死亡病例。

截至11月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1246例（其中重症病例20例），累计治愈出院病例92119例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例98001例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1291844人，尚在医学观察的密切接触者51865人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者35例，其中境外输入12例，本土23例（辽宁16例，均在大连市；河南5例，其中郑州市3例、周口市2例；江西2例，均在上饶市）；当日转为确诊病例16例（境外输入1例）；当日解除医学观察10例（境外输入8例）；尚在医学观察的无症状感染者538例（境外输入357例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28907例。其中，香港特别行政区12374例（出院12036例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院75例），台湾地区16456例（出院13742例，死亡848例）。