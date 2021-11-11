患者不出远门 专家线上问诊

11月3日下午，B超手术机器人又在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院手术室上岗了，33岁的住院医生邵云强是助手。今天的手术是为患者进行经皮肾镜碎石取石术。

与此同时，江苏省人民医院远程医学中心也正在进行一台高难度手术。手术室中没有手术器械，也没有患者，泌尿手术专家李杰和超声影像专家叶新华目不转睛地盯着两台显示屏，叶新华手握操作仪在巴掌大小的控制面板上移动。

随着他们手中操作仪的移动，5000多公里外的B超手术机器人的手臂就自己舞动了起来，时而轻触，时而变换着角度在患者腹部滑动……实时影像被传送到李杰和叶新华面前的屏幕上。他们反复斟酌，引导邵云强进行精准穿刺，经过近15分钟的进针点及角度调整，最终成功穿刺，建立碎石取石工作通道。邵云强通过钬激光碎石取石，经过30分钟的努力，清石率达100%。这是该院通过这种方式完成的第三例肾结石手术。

“几乎没做过主刀医生，没想到今天做了难度这么高的一台手术，简直太不可思议了！”走出手术室，邵云强说。

援疆医生、克州人民医院泌尿外科主任杨杰介绍，鹿角形肾结石、复杂性肾结石在当地多见，几乎每年都有上百例病例，很多患者整个肾脏被损毁。如果要保住这个肾，就得经皮肾镜碎石，然后取出大大小小的结石。但这项手术必须是经验丰富的高水平泌尿外科医师才能操作。“难点在于需要在B超引导下找到合适的穿刺部位并进行精准穿刺。”杨杰说。

患者现在能在克州完成高难度手术，得益于江苏援疆克州前方指挥部总指挥周伟文提出的“挂号在克州，看病在江苏”的设想。2020年初，受疫情影响，患者转院或外请专家到克州会诊都成了难题。在周伟文的建议下，克州人民医院尝试利用5G互联网实现江苏知名医疗专家对克州患者的“零距离问诊”和“远程检查”。目前已实施远程B超70多例，远程复杂眼科手术32例。在此基础上，克州人民医院互联网医院于10月31日正式启动。

援疆医生、克州人民医院院长宋宁宏介绍，这种诊疗模式在未来会成为常态：“互联网医院辐射到江苏9家医院、克州4家县级医院以及乡镇卫生院、村卫生室。只要配备了相应的设备，患者在村卫生室就可以申请江苏医疗专家进行远程B超检查、问诊。目前克州已有10家基层医疗单位配备了相应设备。”

互联网医院为患者节省了大量精力和经费，宋宁宏说，当地做不了的治疗，患者到乌鲁木齐或者更远的城市看病，交通、食宿费用高不说，还要经历舟车劳顿之苦。外请专家也要额外付一笔出诊费。

相较于传统的远程会诊只是传输病例和检查结果、专家据此判断病情，互联网医院的优势在于专家可以亲诊亲治。阿图什市吐古买提乡迈丹村卫生室内，患者和村医坐在镜头前，克州人民医院的医生通过屏幕向患者问诊，并指导村医进行触诊，根据村医的触诊描述判断病情。通过互联网医院，有限的优质医疗资源可以更加合理分配、有效快速下沉到基层医疗单位。宋宁宏算了一笔账：在偏远地区，常常采取义诊的方式将优质医疗资源送到基层，开车来回就要半天，从阿图什市到克州最远的一个县，单程就要五六个小时，成本很高。

而现在，专家和患者都不需要“出远门”，通过数据的实时传输，就可以解决这一问题。“患者在县级及以下医疗单位，就可以由克州人民医院或江苏后方9家三甲医院的医生来远程诊疗。甚至以前难度比较高的手术，现在只要有手术室，有一位有手术操作经验的助手协助，就可以在专家的远程引导和监控下通过专业设备完成手术。”宋宁宏说，在远程诊疗的过程中，协助治疗的当地医生同时也在接受培训，“比如相似的B超影像，为什么诊断不同？当地医生的水平会在专家的远程教学中潜移默化得到提升，为当地留下一支带不走的医疗队。”

《 人民日报 》（ 2021年11月11日 13 版）