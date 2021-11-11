抑郁症筛查将纳入学生体检

针对政协第十三届全国委员会第四次会议第3839号关于“进一步落实青少年抑郁症防治措施”的提案，教育部近日公开答复，表示将把抑郁症筛查纳入学生健康体检内容，建立学生心理健康档案，评估学生心理健康状况，对测评结果异常的学生给予重点关注。

教育部在答复中明确，对青少年进行预防抑郁症教育是实施素质教育、促进青少年全面发展、保障青少年身心健康的一项重要工作。教育部将多渠道推进青少年抑郁症防治工作，加强抑郁症防治工作部署，开展多种形式的青少年预防抑郁症教育，建立全过程青少年抑郁症防治服务、评估体系。到2022年底基本建成有利于儿童青少年心理健康的社会环境，形成学校、社区、家庭、媒体、医疗卫生机构等联动的心理健康服务模式，落实儿童青少年心理行为问题和精神障碍的预防干预措施。各级各类学校建立心理服务平台或依托校医等人员开展学生心理健康服务，学前教育、特殊教育机构要配备专兼职心理健康教育教师。50%的家长学校或家庭教育指导服务站点开展心理健康教育。60%的二级以上精神专科医院设立儿童青少年心理门诊，30%的儿童专科医院、妇幼保健院、二级以上综合医院开设精神（心理）门诊。各地市设立或接入心理援助热线。儿童青少年心理健康核心知识知晓率达到80%。

除了将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容外，教育部、国家卫生健康委还提出要建立全过程青少年抑郁症防治服务、评估体系。各级医疗卫生机构要规范、持续开展抑郁症防治等相关知识培训；加大对非精神专科医院医师的培训，提高其识别抑郁症的能力；各类体检中心在体检项目中纳入情绪状态评估，供体检人员选用；基层医疗卫生机构要结合实际工作开展重点人群心理健康评估；精神专科医院要结合各类主题日、传统节日宣传活动等，组织开展抑郁症筛查。另外，各高中及高等院校均要设置心理辅导（咨询）室和心理健康教育课程，配备心理健康教育教师。