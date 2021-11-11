“三正规·放心美”医美行业规范化论坛福州站召开

11月8日，“三正规·放心美”医美行业规范化论坛暨倡议大会福州站召开，福建省及周边六十余家医美机构的代表和医生出席了本次会议。

此次活动由人民健康联合中国整形美容协会、艾尔建美学等单位共同发起，致力于“三正规·放心美”理念的传播和推广，助力医美行业的健康发展。

福建省医学会整形与美容学分会主任委员、福建医科大学附属第一医院整形外科行政副主任王美水在致辞中表示：“随着近年来中国消费者医美需求的增长，医美行业抓住机会实现快速发展，同时也产生了一些束缚行业进一步发展的问题。这些问题在侵害消费者权利的同时，也制约了医美行业的发展。”

对于如何促进医美行业健康发展，王美水认为，行业的可持续发展急需各方深度协作，达成共识，形成从上游药企到医疗机构、医生、政府监管部门以及媒体互相配合的环境，打击“三非”（非正规机构、非正规医生、非正规产品）问题，共同促进医美行业健康可持续发展。

民科股权高级合伙人孙书华通过案例分析探讨了当前医美广告的监管形势。他认为，当前医美行业的综合监管正逐渐完善，国家重点打击医美广告虚假宣传等问题。因此，医美行业从业机构应加强行业自律、积极转变广告宣传方式，在法律允许的框架内拓展新的传播途径及传播内容，在促进机构发展的同时促进整个医美行业的健康发展。

艾尔建美学相关负责人强调：“今年是艾尔建美学第6年发起‘三正规’倡议。今年，‘三正规’活动将在全国8个城市联动进行城市宣讲。未来，我们将继续通过线上和线下相结合的方式，通过扫码验真、一院一码等创新数字化手段，向行业和消费者倡导‘三正规·放心美’理念，也希望大家可以积极参与我们的活动，共同推广‘三正规·放心美’理念，让消费者放心变美。”

素色连锁轻医美创始人兼CEO陈禹霏在发言中表示：“正规产品的推广有利于营造规范的市场氛围，能给正规机构带来更好的发展空间。我们应聚焦中国医美消费快速发展的机遇，创造良好的消费环境，效果和正品两手抓，在倡导循环经济理念的同时，让正品联盟成为一种接力游戏，正向传递医美消费新风尚。”

会议最后，出席活动的全体机构代表和嘉宾共同参与了倡议仪式，一起倡议传播“三正规·放心美”理念。