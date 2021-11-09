全国消防日：这些烧伤急救知识 每个人都应该掌握

11月9日是全国消防日。在生活中，火灾是威胁公共安全，危害人们生命财产的灾害之一。灾害总是不期而至，能否正确自救急救有时决定了伤者的生死。懂得如何应对，才能绝处逢生。在火灾中，若不幸发生烧伤该如何快速急救呢？

西南医科大学附属医院急诊医学部副主任杨帆介绍，当发生烧伤时，首先要弄清烧伤深度。烧伤深度分Ⅰ度、Ⅱ度和Ⅲ度。如果皮肤发红、肿胀、疼痛、出现水泡，轻轻压一下会变白，基本为Ⅱ度烧伤及以下。如果没有疼痛感，皮肤呈皮革样，按压不会变白，那可能达到了Ⅲ度烧伤。所有的Ⅰ度烧伤和面积较小的Ⅱ度烧伤，都算轻度烧伤。

“轻度烧伤创面的急救，可以按照‘冲、脱、泡、盖、送’五字原则处理。”杨帆医生表示，冲，即将烧伤创面用自来水淋洗，直到疼痛缓解为止。脱，即尽快脱去创面处的衣物或饰品。若衣物被黏住了，不可硬脱，可用剪刀小心剪开衣物，避免将创面皮肤表皮撕脱。泡，即将烧伤创面浸入15~20℃的冷水中，或用冷水浸湿的毛巾、纱垫等敷于创面，持续半小时到1小时，直到创面不再剧烈疼痛为止，但是大面积烧伤者应慎用此法；若发生颤抖，立即停止浸泡，避免感冒。盖，即用干净的毛巾或纱布轻轻盖住烧伤创面，如果皮肤有水泡，不要随意刺破。送，即将伤者送至医院继续治疗。在整个保护创面过程中，避免使用有色药物、酱油、牙膏、蜂蜜、野鸭毛灰等涂抹伤口，以免增加伤口处理难度。

杨帆医生谈到，Ⅱ度烧伤面积超过体表面积10%或Ⅲ度烧伤面积超过体表面积1%为中度烧伤。此时应做简单处理，再寻找医生进行检查。比这些都严重的是重度烧伤，可能会危及生命，须立即送往医院。在就医途中可用冷水浸泡伤处，降低皮肤温度，重度烧伤会引起脱水甚至休克，需给予伤者补液治疗，如果现场不具备输液条件，可口服含盐的饮料。

（视频制作：实习生宋怡静）