睡觉流口水是睡得香？还暗示了这些病

你睡觉流口水吗？有没有一觉醒来，竟然发现枕头湿漉漉的？这难道是梦见吃了什么好吃的或是睡得太沉太香了？

还真不是，通常正常人很少流口水，如果成年人出现睡觉流口水，很有可能与以下几种原因有关。

口腔问题 所谓的“口水”，医学上也叫唾液，是无色透明有泡沫稍浑浊的液体，唾液中含有黏蛋白，来自口腔黏膜下方或邻近组织的腺体，人每天分泌唾液1.5升左右。

口腔问题引发流口水常见的原因，有可能是初戴假牙齿的不习惯，异物感明显，刺激唾液分泌增多；龋齿、牙周疾病等口腔疾病或是口腔黏膜病。例如：复发型口疮患者、疱疹性口炎等，均可导致唾液分泌增多，造成成人流口水。

鼻腔问题 鼻子是人体的呼吸与嗅觉器官，非常重要。如果鼻子出现了问题，例如常见的鼻炎导致的鼻塞，会使我们在睡觉的时候容易出现呼吸困难的情况，这时身体就会自动地选择通过口腔来呼吸，这样人体就会张嘴呼吸。

在这个过程中，口腔还会进行唾液的分泌，而因为口腔是张开的，所以唾液很容易流出口腔，因此睡觉时就会出现流口水的现象。

脾胃失调 从中医的角度来讲也有可能是脾胃功能失调造成的。脾胃失调则会表现为脾胃湿热、脾胃运动减弱等，这就是所谓的“胃不和则卧不安”，从而导致睡眠流口水。

面神经炎 由于受凉、感冒、疱疹病毒感染等各种因素引发面部营养神经的血管痉挛，导致神经组织缺血、水肿引发面瘫。出现一侧抬头纹消失，眼睑不能闭合、不能鼓腮、吹哨子，从而一侧流口水。

脑中风先兆 具有高血压、糖尿病、高脂血症、肥胖，长期大量吸烟、饮酒、熬夜等，或高龄群体的脑中风高危人群来讲，经常流口水就很有可能是脑中风的先兆了，若同时伴有头晕、头痛、口角歪斜、一侧肢体麻木、活动不利等症状，建议及时去医院神经内科就诊。

说到脑中风，穿插一条疾病小科普。脑中风又名脑卒中，是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病。因各种诱发因素引起脑内动脉狭窄闭塞（缺血性脑卒中）或破裂（出血性脑卒中），而造成急性脑血液循环障碍。

下面送给大家一个“中风1-2-0”的三步识别法：

1看：脸不对称、嘴歪、无法正常微笑。

2查：上举两只胳膊，单侧无力，不能抬。

0听：聆听说话口齿不清、表达困难。

确定症状后立即拨打急救电话，尽量前往有溶栓能力的医院，并告知主要症状和发病时间。

睡眠姿势 对于许多办公族来说，午休时常用和方便的姿势就是趴着睡或侧身睡。但这两种姿势，都会导致下巴不由自主地张开，大量口水堆积在嘴角而不会触发吞咽的动作，因此出现流口水的现象。

根据以上可能诱发睡觉流口水的原因来判断自己属于哪一种吧，调整自己不适当的睡眠姿势、保持口腔卫生、避免鼻腔疾病等，必要时可以到医院进一步判别自己睡眠流口水的原因。

文/周国平（北京电力医院）