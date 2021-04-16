新冠疫苗接种后八大谣言，别信！

一场大范围的疫苗应急接种正在全国范围内紧张有序地进行着。针对新冠疫苗接种后的八大谣言，广东省疾控中心组织专家以权威可信的知识与研究进行辟谣。

谣言1:打新冠疫苗前吃好饭喝足水，能避免不良反应。

真相：疫苗的不良反应与疫苗的生物学特性、人体的个体差异有关，与饮食无关。但专家也建议，尽量避免空腹接种疫苗，主要是避免出现低血糖症状。

谣言2:打完新冠疫苗后，喝2000毫升的水，能避免不良反应。

真相：适量喝水是维持人体健康的前提，但与接种疫苗的不良反应无直接关系。短时间内过量喝水，容易导致机体不适。

谣言3:打完新冠疫苗，当天不能洗澡。

真相：可以洗澡。不过专家提醒，要保持注射部位的清洁，避免用手搔抓接种部位。

谣言4:打完新冠疫苗后，不能运动，否则会降低机体免疫力。

真相：打完疫苗后可适度运动，不会降低人体免疫力。不过，建议避免剧烈运动，这是为了不因为运动过度而让身体不适。

谣言5:打完新冠疫苗后，一周内不能喝酒、喝咖啡、喝茶，不能吃海鲜、牛肉等。

真相：接种疫苗与饮食没有直接的关系，无论接种前还是接种后，都可正常饮食。专家建议，为了保持身体健康，避免饮酒，避免吃平常就容易导致过敏的食物。

谣言6:打完新冠疫苗就有了抗体，就能摘口罩了。

真相：错了！对于个人来说，任何疫苗的保护效果都不能达到100%，并且产生保护性抗体需要一定的时间，且各人略有差异。因此，接种新冠疫苗后，仍然需要坚持戴口罩，勤洗手等防疫措施。

对于群体来说，在没有形成免疫屏障的情况下，新冠病毒还是容易传播的，为了防止感染，在全球疫情还没有结束之前，建议民众打完疫苗后，继续做好勤洗手、戴口罩、勤通风、一米线这“防疫四件套”。

谣言7:新冠病毒变异了，疫苗可能是白打了。

真相：从全球对新冠病毒变异的监测情况看，目前尚无证据证明病毒变异会使现有的疫苗失效。虽然病毒一直在变异，但到目前为止，它的临床特性并没有改变。

目前科学家发现，国产疫苗对部分国外变异新冠病毒仍有效果，即使预防轻症的保护效力有所降低，但预防重症的保护效力仍旧比较高。

总之，病毒变异是正常现象，不能因为病毒变异，就对疫苗接种没有信心。

谣言8:疫苗接种后，保护期只有半年。

真相：目前只有半年的疫苗接种后数据，而不是“只能保护半年”。

国家卫健委近日公布，目前通过接种者抗体水平监测，大概是6个月以上。这是目前监测到的抗体水平时间，不代表免疫只有这些时间，并且，抗体也不是唯一衡量疫苗保护的指标。

专家特别指出，目前关于疫苗的免疫持续性研究还在持续观察中。而针对率先接种过疫苗的“先锋队”研究发现，接种者目前已经获得了9个月的抗体监测数据。专家们也在继续加强监测，疫苗更长期的保持效果需要做进一步观察。（记者 何雪华）