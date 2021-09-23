全国人大代表建议将不孕不育症辅助治疗纳入医保 国家医保局答复

人民网北京9月23日电 （记者崔元苑）日前，国家医疗保障局在官网发布《对十三届全国人大四次会议第5581号建议的答复》。针对全国人大代表提出“关于不孕不育症辅助治疗纳入国家医保提高人口增长的建议”，国家医疗保障局答复称，为促进人口长期均衡发展，医保部门将符合条件的生育支持药物溴隐亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵药品纳入支付范围，提升了不孕不育患者的用药保障水平。同时，在诊疗项目方面，将指导各地，立足“保基本”的定位，在科学测算、充分论证的基础上，逐步把医保能承担的技术成熟、安全可靠、费用可控的治疗性辅助生殖技术按程序纳入医保支付范围。

国家医疗保障局官网截图

国家医疗保障局表示，将进一步会同相关部门深入研究完善政策，努力提升不孕不育患者的保障水平。

在探索建立孕育保险制度方面，国家医保局介绍，当前，已有部分保险公司推出针对“不孕不育”辅助治疗的保险产品，将“不孕不育”辅助治疗的检查检验费、药品费、治疗费、胚胎移植手术费及“不孕不育”辅助治疗导致的部分危重疾病、辅助生殖并发症等纳入保障范围，一定程度上减轻了“不孕不育”患者的医疗负担，满足了“不孕不育”患者的健康保障需求。

国家医疗保障局表示，下一步将充分发挥商业保险的优势，大力支持健康保险发展。同时，鼓励保险公司创新产品与服务，根据“不孕不育”患者健康特点、治疗周期、医疗需求等，开发设计针对性的健康保险产品，切实减轻“不孕不育”患者医疗负担，提高风险保障水平。