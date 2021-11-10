肝癌多学科早诊早治协作组启动会召开

11月5日，第十八届全国肝癌学术会议在广州召开之际，全国肝胆外科、肝病科、影像科等多学科专家齐聚一堂，启动肝癌多学科早诊早治协作组，共商肝癌多学科早诊早治有效开展和未来发展。在到会专家共同见证下，中国抗癌协会肝癌专业委员会多学科早诊早治协作组正式启动。

中山大学肿瘤防治中心肝脏外科主任、中山大学肝癌研究所所长陈敏山和海军军医大学东方肝胆外科医院科主任、临床研究院院长沈峰分别为大会致辞。陈敏山指出，肝癌防治中，早诊早治是提高患者预后非常重要的因素，采用多学科诊疗可以提高肝癌诊疗效果。沈峰在致辞中强调三个“依然”：当前肝癌的发病率依然比较高、早诊早治依然是提高肝癌总体疗效的关键、早诊早治的研究依然未来可期。肿瘤的诊疗已经进入精准医疗的时代，我们也需要更加精准的早诊早治手段。

肝癌多学科早诊早治协作组启动会（受访者供图）

启动仪式后，与会专家就多个话题展开了分享与讨论交流。

中山大学肿瘤防治中心肝脏外科行政副主任郭荣平主持题为《现阶段肝癌早诊早治的进展与挑战》专题讨论。中山大学附属第一医院放射诊断科副主任冯仕庭，南方医科大学南方医院肝病中心主任、肝病研究所所长侯金林，华中科技大学同济医学院附属同济医院肝脏外科中心主任医师黄志勇，山东大学齐鲁医院普外科常务副主任、山东大学第二医院副院长李涛，中山大学附属第三医院副院长、肝脏外科主任、肝脏移植中心主任杨扬受邀作为嘉宾参与该话题讨论。讨论嘉宾一致认为，对于肝癌风险人群进行风险分层，根据分层情况采取不同的筛查措施以及复查间隔时间，是肝癌早诊早治的有效手段。对于我国肝癌患者多有乙肝的情况，与会嘉宾也认为需要加强患者的科普教育，重视乙肝的检查以及乙肝的抗病毒治疗。侯金林分享了2008年搭建的慢性肝病（主要是乙肝）患者随访追踪平台的经验，并根据获得的患者临床指标建立肝癌预测模型，为肝癌早诊早治的分层管理积累了宝贵的经验。

中山大学附属肿瘤医院影像科主任、影像教研室主任谢传淼主持题为《肝脏特异性对比剂检查的临床应用场景及价值》的专题讨论。南方医科大学南方医院肝病中心主任、肝病研究所所长侯金林，中山大学附属第一医院副院长、中山大学中山医学院常务副院长匡铭，云南省第一人民医院肝胆胰外科主任孙志为，江门市中心医院肝胆外科主任余杰雄受邀作为嘉宾参与该话题讨论。大家一致认为，肝脏特异性对比剂检查在高危患者的筛查、肝癌的诊断（特别是小病灶）以及肝癌手术患者是不可或缺的。外科医生对于影像学检查的要求更高。

南方医科大学南方医院肝病中心主任、肝病研究所所长侯金林主持题为《如何多科室协作，进行肝癌病灶早发现早治疗，提高5年生存率》的专题讨论。广东省人民医院肝胆外科行政主任金浩生，中山大学肿瘤防治中心肝脏外科主任医师石明，中山大学附属第三医院放射科主任王劲，中山大学肿瘤防治中心肝脏外科主任医师张耀军受邀作为嘉宾参与该话题讨论。讨论嘉宾认为，可以通过3种方法加强多学科协作：首先，建立多学科协作讨论制度，每周固定时间，让尽量多的学科参与到协作中来；其次，可以通过临床研究的合作带动多学科协作；最后，在形式上可以采用线上的方式展开协作讨论，方便效率高，也方便邀请外院专家一起参与协作讨论。