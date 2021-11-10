适老化改革后的双11 老年人网购消费排名第一是手机

老年人网购消费排名第一是手机

【关键词】网瘾老年

据媒体报道，在适老化改革后的首个双11期间，银发族也加入到了抢购大战中，而他们最爱买的商品中排名第一的居然是手机，而且还是iPhone手机。有网友甚至调侃道，“原来我没抢到的手机都被大爷们抢走了”。

数据还显示，双11期间老人大多数都扎堆在早上7点钟下单，这可能是由于老年人无法参与零点的抢购，所以只能早起之后第一时间抢购。

整天抱着手机不放，手机没电便坐立难安、时刻离不开wifi……这已不止是当代年轻人生活现状了。随着互联网的普及，越来越多的老年人开始频繁使用智能设备，有些成为了过度依赖社交媒体和网络群组的“网瘾老年”。据《2020老年人互联网生活报告》统计，60岁以上的老年用户日均使用手机时长达64.8分钟，有超十万老人日均在线超过10小时。

在社交平台上，“父母沉迷手机怎么办”成为年轻人讨论的热门话题。很多网友都表示，以往8点上床，9点打呼的爸妈们，现在到了深夜12点依旧精神亢奋，沉迷在手机的世界里不愿睡去。《2020老年人互联网生活报告》呈现了“老年低头族”的热闹生活：手机阅读、小视频、互动签到等功能大大缓解了老年人晚年生活的孤独。

据此，家人和社会还需给老年人更多关注，多陪伴、组织户外活动。社区应建立健康和谐的老年群体生活模式，让老年人有更多的选择和去处，才能让他们有动力放下手机，走出家门。而家庭生活仍是老年人生活的重心，子女不能将原本陪伴的义务心安理得地交给社会或者相关组织，常回家看看，多与父母聊天沟通，让老人能够感受到家庭的温暖、亲情的呵护，感到尊重和认可，才是预防老人沉迷手机的好办法。