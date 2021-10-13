记者从福建省民政厅获悉，预计到2025年，我省老年人口占比将达到20%，步入中度老龄化社会。

银发浪潮驱动养老产业升级。近年来，随着新技术革命和新产业变革加快推进，网络技术、大数据和人工智能得到了广泛应用，智能化适老产品走进千家万户，“互联网+”打造的智慧养老平台受到越来越多老年人的欢迎，智慧养老逐渐成为养老产业新的发展趋势，并推动传统养老服务业向现代养老服务业转型升级。

但不容忽视的是，当前智慧养老也存在少数玩噱头、炒概念的情况，一些智慧养老产品叫好不叫座，可复制的、成型的模式并不多。究其原因，产品没有考虑到老年人的生活习惯和使用能力，有些甚至让老人陷入“数字鸿沟”。

养老的本质是服务，智慧养老应真正以老年人为本，从老年人实际需求出发，在技术上做减法，在服务上做加法，既要有技术精度，更要有人文温度，真正为老年人的幸福晚年保驾护航。