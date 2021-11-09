复星医药多款产品亮相进博会 创新驱动助力健康中国

“作为以创新为核心战略的本土企业，未来应充分‘打开门’以社会责任角度做好创新，以当前一些未解决的医疗需求、疾病为导向大力投入创新研发，以‘全球领先’为目标，真正做好创新，助力健康中国战略实施。”在第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）举办期间，复星医药董事长兼首席执行官吴以芳表示。

作为进博会展盟医疗器械专业委员会初创成员单位之一，复星医药携海外合作伙伴和成员企业参与本届进博会的创新产品，围绕“让全球家庭更健康”的愿景，展示“创新驱动”全球化深度产业运营能力为布展理念，聚焦前沿科技，展品涉及医疗美容、呼吸、院前急救到院中整体解决方案等多个领域。

植根中国 以深度本土化推动医疗器械自主创新

在本届进博会上，复星健康展台集结了复星医药海外成员企业及全球合作伙伴的创新产品和尖端科技，在8.1馆医疗器械与医药保健展区重点展示了源自多国的医疗器械产品及技术，涉及医疗美容、呼吸、从院前急救到院中整体解决方案等多个领域。同时，复星健康在7.2馆新增设的生物医药专区，也集中展示了多项生物医药产业领域的创新前沿技术及研发成果。

“通过进博会，我们不仅能进一步扩大品牌的知名度，也能线下接触国内客户并与之近距离互动；其次，我们的合作伙伴也可通过进博会，看到中国市场巨大的成长潜力；最后，可以让参展企业以展促优、以展促进，更好地发展和成长，实现多方面获益。”吴以芳表示，复星医药和战略合作伙伴将坚持深度本土化和深耕中国市场，并连续参加进博会。

提升自研能力 以竞合模式推动医疗产业高质量发展

对于如何推动医疗器械产品本土化创新与高端医疗器械产品进口两者的动态平衡，吴以芳提出了自己的看法：“要实现两者间的动态平衡，进博会这类起到推动作用的平台必不可少，只有海外优秀企业通过参展看到国内市场机会后，才能进一步引导其深耕国内市场，进行本土化研发和制造，从而推动国内本土医疗器械产业的发展；从企业本身来讲，企业也要坚持创新，提升自研能力，攻克关键技术。”

他说：“本土自研和国外引进实际上是一种‘竞合’，是相辅相成的，任何一种生态在外部冲击的过程中才能将压力化作动力，健康快速地发展。相信通过国家和全社会的努力，创新研发的战略环境及生态将得到持续优化，中国企业也将在此基础上实现‘走出去’，成为世界领先。”

坚持科技创新 深耕医药研发助力健康中国

复星医药创新研发全球布局，截至2021年6月末，复星医药研发人员已近2600人，其中约1400人拥有硕士及以上学位。其不仅在国外多地拥有研发团队，在中国本土也拥有自研机构和队伍。复星医药凭借着自主研发及合作伙伴开放式战略合作模式和通过复星医药自有资金及基金投资布局最前沿的技术等举措，也利用“许可引进”和“对外许可”的方式充分打开了整个创新端，形成一种自研战略合作、专利许可及深度孵化相结合的多种模式并存的创新研发体系，不断将更好、更新的产品带给公众。

如何以“推动医疗行业高质量发展”为抓手，更好地助推健康中国战略实施？吴以芳表示，“十四五”规划对医疗健康、生物医药领域非常重视，并将其放在战略新兴产业这一重要位置，这等于为医疗行业提供了一个巨大的战略机遇。近几年我国创新战略环境不断优化，国家通过多项政策扶持医疗产业的创新。作为以创新为核心战略的本土企业，未来应充分“打开门”，以社会责任角度做好创新，针对当前一些未解决的医疗需求、疾病为导向大力投入创新研发，逐步走向纵深，勇探无人区，以“全球领先”为目标去迈进，真正做好创新。

发挥企业主体作用 多措并举解决未被满足医疗需求

复星医药不仅在推动健康中国战略实施的过程中做出了努力，也在国家实施乡村振兴战略的道路上贡献着自己的力量。

吴以芳认为，复星医药作为一个有社会责任感的企业，未来不仅要坚持创新，解决未满足的需求，还要提升基层乡村、偏远地区在医疗产品、健康产品等各方面的可及性。

“复星医药将积极参与到公益社会活动中，深度走进基层去解决乡村医生培训难题、基层老百姓医疗困境等。另外，复星医药还将针对儿童罕见病建立救助基金，以救助弱势群体和罕见病、慢性病等低生活质量群体为目的，帮助他们拥有健康、享受健康。”吴以芳说。