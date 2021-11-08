以“南风效应”推动老年人群体“应接尽接”

国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员、中国疾控中心研究员邵一鸣日前在北京市新冠疫情防控工作第257场新闻发布会上表示，必须补齐当前老年人群疫苗接种比例较低的短板，大力提高老年人群的疫苗接种比例，尽快实现“应接尽接”。

随着新冠病毒变异株在全球流行的反复，我国“外防输入、内防反弹”压力不断增大，老年人发生感染的风险也在增加，也正如邵一鸣所言“新冠肺炎造成的需要住院的重症和死亡病例主要发生在老年人群，只有提高和加强老年人群的疫苗接种比例，才能大幅降低新冠肺炎的死亡”。

然而，我国老年人群的新冠疫苗接种比例较低，截至10月28日，接种比例最高的北京市60至69岁人群完成两剂全程免疫的人数为210.8万，占该人群比例的81.7%；70至79岁人群完成两剂全程免疫的人数为65.4万，占该人群比例的60.3%；80岁以上人群完成两剂全程免疫的人数为14.8万，占该人群比例的23.4%。补齐老年人群疫苗接种率较低的短板势在必行，各地要进一步增强责任感、使命感、紧迫感，积极创造条件，千方百计提高疫苗接种率，筑牢防疫屏障。

部分老年人之所以处在犹豫、观望状态，是因为对疫苗接种存在认知偏差和恐惧心理。“精诚所至，金石为开”。要积极构建政府部门、社区居委会、物业公司等多方联动机制，加大宣传力度，用老年人易于接受的方法进行动员说服，将思想工作做到家。比如，一些地方开展疫苗接种科普宣传“敲门行动”，疫情防控人员登门与老年人谈心，耐心析疑解惑，帮助他们解开“心理疙瘩”，此类做法值得大力提倡。

强化服务保障，让疫苗接种更有温度更便捷。老年人群疫苗接种率较低，也跟老年人行动不便、距离疫苗接种点路程较远等因素有关。对此，要积极打造老年人接种疫苗“绿色通道”，主动做好陪护、接送工作，从现场测温、信息登记、疫苗接种等每环节，为老年人提供贴心服务。

这方面一些地方已作出了有益探索。如北京市朝阳区小关街道考虑到天气越来越冷，为方便老人就近接种疫苗，引入流动接种车，并将流动接种车开进社区，既满足了老年居民需求，也达到良了好的宣传效果。这种不必预约，在家门口持身份证排队便可打疫苗的方式，受到了公众的普遍认可。

这让我想到了“南风效应”：北风南风比赛，看谁能把路人的大衣脱掉。北风劲吹，吼声如雷，行人把大衣裹得更紧了。南风则徐徐拂动，风和日丽，行人顿觉暖流融融，始而解开细扣，继而脱掉大衣。春风化雨的作用是巨大的。朝阳区小关街道的做法启示我们：基层政府想群众所想、急群众所急，有的放矢地提供暖心服务，使广大老年人如沐春风，激发“情感共鸣”，定能赢得老年群众的信赖和支持，释放“南风效应”，水到渠成、事半功倍，大幅提高老年人群疫苗接种率。

总之，如何补齐老年人群疫苗接种率较低的短板，检验政策执行者的初心，考验治理能力和服务水平。只要各地找准方向、找对方法，下足“绣花”功夫，送上暖心服务，定能形成“南风效应”，尽快实现“应接尽接”目标。