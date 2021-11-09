罗氏制药：打造开放、合作、创新的本土医疗健康生态圈

11月5日至10日，第四届中国国际进口博览会在上海举办。罗氏制药与罗氏诊断再度携手，连续第四年参展，全方位展示多项个体化医疗升级体验与创新解决方案。

罗氏制药中国总裁边欣。受访者供图

“进博会让世界各国共享中国机遇，为世界经济复苏提供了强大动力，已成为联结世界合作共赢、互惠互利的‘金丝带’。本届进博会将进一步释放大量中国机遇，也让世界对一个更高水平、对外开放的中国市场充满期待。”罗氏制药中国总裁边欣表示，得益于进博会强大的溢出效应，罗氏过去三年参展的多款创新产品已加速进入中国，进博会参展产品的临床价值得以充分释放，进一步满足中国患者的未尽之需。此外，进博会也为连接生态圈合作伙伴，打造以患者为中心的生态体系提供了绝佳平台。“今年，我们期待更多创新成果借助进博会第一时间惠及广大患者，也将继续携手多方合作伙伴，聚力打造开放、合作、创新的本土医疗健康生态圈。”

本届进博会上，罗氏以“加速创新，守护人类健康未来”为主题，将“创新”与“基因”两大元素深嵌在1000平方米的展台设计中。

据介绍，罗氏展台带来了十多款新药及新适应症，覆盖广谱抗肿瘤、血液肿瘤、罕见病、乳腺肿瘤、妇科肿瘤，免疫肿瘤及流感等重大疾病领域。此外，罗氏还将带来三款罕见病创新产品，助力推动中国罕见病诊疗发展。

据了解，进博会期间，罗氏联手产、政、学、研等各方合作伙伴，带来多项创新成果并举办多场发布会，推动中国医疗加速创新，赋能中国本土医疗健康生态圈的建设。此外，罗氏与多家本土创新企业达成战略联盟，共同推进癌症防治“早发现、早诊断、早治疗”生态圈建设，为中国患者带来生存和生活质量的双重改善。

相关负责人介绍，投资近3亿元人民币的“罗氏中国加速器”本次也迎来“进博首秀”，旨在寻找优秀的本土生物科技和制药公司，通过与国内企业合作研发，助力推动中国医疗创新的加速发展。此次进博会期间，罗氏还将与天津自贸区签署战略合作协议，共同成立个体化医疗研究院，推进“以患者为核心的个体化医疗系列解决方案”探索。