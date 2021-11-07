阿斯利康：共筑健康创新生态圈 助力医疗健康产业发展

“今年是阿斯利康连续第四次与进博会相约，我们将立足平台化发展新格局，将全球智慧接轨中国机遇，呈现多主题的创新生态圈，期待与合作伙伴共创更多突破性产品及诊疗一体化解决方案，践行‘在中国，服务中国，惠及全球’的承诺。”

在第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间， 阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示，随着全球疫情常态化发展，高质量的海内外创新合作愈发重要。上海进博会的举办无疑为企业提供了政企沟通、交流合作的绝佳平台。

合作共赢 共筑健康创新生态

据了解，在本届进博会上，阿斯利康以“启航新格局，共筑新生态”为主题，集中展现了其针对研发创新、产融结合、政企合作、产业共创、基层医疗和智慧医疗等领域打造的多维度健康创新生态圈成果。阿斯利康中国副总裁，首席市场官、商业战略及卓越运营部负责人、全国社区业务负责人刘谦介绍，阿斯利康展区主要分为“合作研发生态圈”“创新孵化生态圈”“专家共研、产业共创生态圈”“基层医疗生态圈”“智慧医疗生态圈”五大版块。

其中“合作研发生态圈”展示的OCEANUS医院信息化与临床研究一体化平台系统，可以基于个人的数据进行精准归纳汇集，通过合规的方式让数据上云，与行业端进行标准化交互，确保来源唯一、可识别、可追溯；“基层医疗生态圈”分享了阿斯利康与合作方加速乡村振兴的经验，通过科技赋能社区医院和家庭医生，助力疾病随访和居家康复服务发展；“智慧医疗生态圈”展示了阿斯利康在消费者端及数字化方面的布局，包括智慧药房、电商合作、互联网医院等项目，以线上线下一体化布局，为患者打造便捷购药及获得优质医疗服务的途径，助力提升药品及医疗服务的可及性。

激发活力 打造产业发展引擎

刘谦介绍，阿斯利康正在与人工智能领域不同合作伙伴打造“AI+医疗”场景，包括通过CT影像AI分析应用进行慢阻肺辅助鉴别诊断、基于AI解决方案辅助前列腺癌多参数磁共振影像辅助诊断，以及肺结节低剂量螺旋CT的人工智能辅助判读。“今年10月，阿斯利康全球研发中国中心在上海启用，其功能将向更早期研发拓展，并在生物分析、转化医学、人工智能、大数据等多领域助力研发，实现‘在中国，服务中国，惠及全球’。”

阿斯利康中国总经理赖明隆介绍，阿斯利康在本届进博会上搭建了1000平方米的主展台及100平方米区域生物医药产业合作展台。“通过以往三届进博会，我们在华投资不断加码，与各界合作持续深化。今年，我们将引入更多疾病领域的产品，展现健康创新生态圈合作，助力提升中国医疗健康产业实力，为全球创新提供强劲引擎。”

据介绍，阿斯利康中国将与博鳌乐城国际医疗旅游先行区达成肿瘤治疗抗体偶联药物及罕见病治疗药物先试先行合作，探索创新支付模式，促进优质药品可及。

除了进博会展台之外，阿斯利康也将在进博会现场举办多项活动，持续为中国患者引进亟需的高品质创新药物，加码研发、诊疗方面的合作，通过科技为产业发展提供加速度，充分发挥多元渠道优势提升基层医疗服务水平，宣布多项战略合作签约，与合作伙伴共同探索医疗创新合作模式，让医疗创新成果惠及更广大的患者。