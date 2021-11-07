罗氏制药：共创“三早”生态圈 助力完善癌症防治体系

11月6日，在第四届中国国际进口博览会上，罗氏制药中国与华大智造云影、瀚维智能医疗、善诊达成战略联盟，携手打造线上、线下整合体系，共同推进癌症防治“早发现、早诊断、早治疗”生态圈建设，助力患者生存和生活质量的双重改善。

罗氏制药中国总裁边欣致辞

“早筛、早诊、早治是癌症防治的重要举措，对于降低癌症的发病率和死亡率具有显著效果，并能够从源头上节约社会成本。这与罗氏全球提出的‘2030年能以一半的社会成本带来三到五倍的患者获益’愿景不谋而合。”罗氏制药中国总裁边欣表示，长期以来，罗氏始终秉承“先患者之需而行”的理念，聚焦大众健康需求，积极支持健康中国建设。罗氏将携手生态圈伙伴，探索创新模式，共筑筛查、诊断、治疗闭环，共同推动癌症早发现、早诊断、早治疗落地落实。

据介绍，为助力癌症早发现，罗氏将携手善诊共建癌症早发现网络。基于已沉淀的医疗大数据，识别筛查出高危人群并进行疾病管理，提供精准、定制化就诊提醒，便于患者后续开展规范化诊疗。

为促进优质医疗资源下沉，推进基层癌症筛查与早诊，罗氏联合华大智造云影和瀚维智能医疗，共建患者早诊解决方案，引入5G+AIOT远程超声智慧医疗技术，解决地域限制和时效问题，帮助基层患者更早获得精准有效的诊断。

“华大智造云影通过机器人远程超声和5G技术，克服地域障碍，为患者提供‘家门口’的全国专家实时疾病诊断服务。”华大智造云影总经理伍利表示，通过合作，华大智造云影与罗氏将共建上级医院和偏远地区基层医疗卫生机构远程实时诊断联动机制，共同推动提升基层医疗服务能力和管理水平。

推进基层诊疗的规范化，不断完善我国分级诊疗体系，才能为提升总体癌症防治水平打牢基础。为此，罗氏积极携手生态圈伙伴在多学科建设与标准化诊疗路径打造方面给予医院支持。2020年，罗氏在湖南省卫健委的指导下，参与了以湖南省肿瘤医院为中心的省内乳腺癌专病联盟分级诊疗及双向转诊机制探索，推动区域乳腺癌中心进一步辐射基层医疗机构。未来，这种模式还将在其他省市开展探索。

边欣表示，罗氏将继续与政府、医疗机构、企业等社会各界携手，共建以患者为中心的“三早”生态圈，不断助推癌症“三早”落地。