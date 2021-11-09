蒋建东：创新赋能生物制药产业链 助推高质量发展

在《“健康中国2030”规划纲要》实施五周年、《健康中国行动（2019—2030年）》发布两周年之际，结合2021健康中国创新实践案例征集展示活动，人民网·人民健康开展《健康中国大“家”谈》系列访谈，面向全国邀请在大健康领域具有影响力的代表人物共话健康。近日，中国医学科学院药物研究院院长蒋建东做客该栏目，围绕生物医药相关话题进行观点分享。

生物制药是一种知识密集、技术含量高、多学科高度综合互相渗透的新兴产业。谈及生物医药的发展现状，蒋建东从人才、技术、政策三个角度进行解析。他表示，生物医药是高技术密集型产业，需要大量专业人才参与，近年来不少具有专业背景的海外科学家回国工作或创业，解决了部分国内生物制药领域高精尖人才紧缺的问题；在世界各国竞相布局的当前，抢占发展战略制高点的重要领域，敏锐把握领先科技前沿，坚持生物医药领域原始创新，推进生物医药科技创新平台建设，是关乎我国生物医药领域未来竞争力和国际地位的关键；在疫情和政策两大因素的交互影响下，国内医药行业整体呈现先抑后扬的趋势，全球生物制药行业出现空前热度。

蒋建东表示，我国生物医药行业这些年取得长足进步，不少领域具备走向世界的能力。特别是新冠疫情以来，我国对疫情防控的贡献大、快速反应能力强，在疾病诊断、治疗手段、疫苗研发生产等方面都依靠自主力量，这从侧面反映出我国生物医药行业发展至今能力上已有质的飞跃，和国际水平非常接近。

“健康已成为未来医疗卫生事业发展的主题词。”蒋建东指出，实现“健康中国”需要广泛发动社会和广大民众的参与，推动预防为主、防治结合、群防群控、联防联控、共建共享，将全民健身与全民健康深度融合。随着国民对于健康的关注度大大提升，我国生物医药领域进一步增强，医药产业实现跨越式的发展，这些成绩在突如其来的疫情中得到了很好地验证和展现。

新药创制一直是我国科技重大专项的重要内容，如何在新药创制中将现有优秀经典名方、临床验方通过深入和系统的科学研究上升为国际认可的新药，是一条有待求索的新路。蒋建东表示，“中国的药物研究要有中国特色才能贡献世界。在掌握西方科技的基础上，吸取中国过去几千年在中草药实践中的知识和经验，攻关天然药物的化学物质基础、分子生物学原理、及基因操作技术，可以使药物研究院走出一条有中国特色的新药创制之路。”

生物医药产业技术创新、成果转移转化和产业创新现代建设，对于推动我国生物医药产学研用一体化发展、促进医药产业转型升级具有重要的意义。蒋建东指出，生物医药产业链的完整体系和强大的供给能力、创新能力，为疫情防控的医疗物质保障和疫苗生产供应提供了强有力的支撑。当前新一轮科技革命和产业变革正加速演进，全球医药产业格局深度调整，对我国生物医药产业发展提出了新的要求。

“创新是中国生物医药产业发展的灵魂。”蒋建东表示，中国生物医药的发展需要拓宽视野，转型升级换代，加强跨界创新。生物医药行业应完善相关政策以鼓励创新，加强创新生态建设，形成健康的文化，构建支持原始创新的完整技术体系，推动医药研发生产服务平台建设，推动高端制剂达到国际标准，集聚生物医药创新人才，引领医药产业转型升级。随着我国与世界经济的深度融合、对世界影响的不断深刻、创新驱动与高质量发展战略的推进实施，也将进一步加强我国医药生物技术企业的国际竞争力。