国家卫健委：秋冬季传染病传播风险加大 要确保托育机构防疫无死角

国家卫健委官网截图

人民网北京11月9日电 （记者张文婷）为全面落实新冠肺炎疫情常态化防控工作要求，近日，国家卫生健康委办公厅发布《关于做好秋冬季托育机构疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》），要求从严从紧抓好秋冬季托育机构疫情防控工作，保障婴幼儿安全和健康。

托育机构是专门负责照护3岁以下婴幼儿的场所，由于人员比较密集，人群比较特殊，易发聚集性传染病。特别是秋冬季节，气温下降，室内活动增加，空气流动差，传染病传播风险加大。

为此，《通知》要求，各地要充分认识做好新冠肺炎疫情防控的复杂性、艰巨性、长期性和重要性，在当地党委、政府的统一领导下，发挥联防联控机制作用，结合托育机构人群特点，细化落实各项防控措施，压实托育机构疫情防控主体责任、婴幼儿家庭的监护责任和部门监管责任，积极做好秋冬季托育机构疫情防控工作。

同时，各地要指导托育机构建立健全新冠肺炎疫情的预防和管理制度，制定防控工作方案，明确防控职责和任务分工；明确卫生消毒、疫情报告、晨午检和全日健康观察等日常管理制度要求；制定应急处置预案，根据当地疫情防控要求和工作实际，依法依规、科学做好收托安排。

《通知》指出，各地要按照《托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）》要求，指导托育机构加强人员管理，做好收托婴幼儿的健康核查、体温检测和工作人员的健康管理、健康教育等工作；加强环境管理，重点做好婴幼儿生活区域的通风换气、清洁消毒及食品饮用水管理和垃圾分类；加强监测预警，做好流感等秋冬季常见传染病防控工作，降低与新冠肺炎叠加流行的风险。

《通知》提到，各地卫生健康行政部门要高度重视托育机构疫情防控工作，结合当地疫情防控要求，联合相关部门，适时开展专项监督检查。发现托育机构未按规定建立健全传染病预防管理制度、未按要求落实疫情防控措施的，要依法依规查处，责令限时整改并跟踪整改效果，确保托育机构疫情防控无死角，保障婴幼儿健康安全。