国家卫健委：11月8日新增新冠肺炎确诊病例62例 本土病例43例

11月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例62例。其中境外输入病例19例（广东4例，广西4例，天津2例，上海2例，四川2例，云南2例，北京1例，福建1例，陕西1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（四川2例，广东1例，广西1例）；本土病例43例（河北12例，其中辛集市11例，石家庄市1例；黑龙江8例，其中黑河市7例、哈尔滨市1例；四川7例，均在成都市；辽宁5例，均在大连市；甘肃4例，其中兰州市3例、天水市1例；江西3例，均在上饶市；河南2例，均在郑州市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州），含8例由无症状感染者转为确诊病例（甘肃3例，河南2例，四川2例，黑龙江1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例42例，解除医学观察的密切接触者2245人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例393例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9779例，累计治愈出院病例9386例，无死亡病例。

截至11月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1222例（其中重症病例27例），累计治愈出院病例92027例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97885例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1283647人，尚在医学观察的密切接触者50079人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者74例，其中境外输入28例，本土46例（辽宁27例，均在大连市；河南8例，其中周口市5例、郑州市3例；江西6例，均在上饶市；云南5例，均在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例12例（境外输入4例）；当日解除医学观察11例（境外输入9例）；尚在医学观察的无症状感染者507例（境外输入350例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28890例。其中，香港特别行政区12368例（出院12036例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院75例），台湾地区16445例（出院13742例，死亡847例）。