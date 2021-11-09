同是降糖药 服用时间有差别

王师傅患有糖尿病，他服用降糖药后，血糖仍然居高不下。医生问了他服药情况后得知，尽管王先生按照规定剂量服药，但是没能在规定的时间服药，所以药物治疗未能达到预期效果。

原来，王师傅服用的是一种名叫“优降糖”的降糖药，应该在饭前30分钟服用。可是，王师傅是一家单位的安装工，经常外出为客户服务，感到饭前服用不方便，于是就在饭后服用。生活中，可能很多糖友和王师傅一样，并不知道各种降糖药的服用时间有所不同，分为饭前、饭后、进餐时、空腹等时间，不能“张冠李戴”，否则降糖作用会减弱。

也有的糖尿病患者服用两种或两种以上的降糖药，需要在不同时间服用，感到比较麻烦，于是放在一起服用。如80岁高龄的张老太患有高血压、冠心病、糖尿病等多种慢性病，每次需要服用10多种药，其中有两种降糖药，一种需要餐前服用，另一种需要用餐时服用，张老太为了避免漏服药品，把每次需要服用的10多种药品放在一个药盒里，都在饭后服用，这样的做法很不合理，除了降糖作用会降低，还有其他药物同时服用，有可能抵消药物之间的作用。

下面列出各类主要口服降糖药的服用时间，以便读者掌握。

饭前服用的降糖药

分为两类：一类是饭前30分钟服用，另一类是饭前5至20分钟服用。前者有优降糖、达美康、美吡达等，这类降糖药主要通过刺激胰岛β细胞发挥作用，宜在饭前30分钟服用。后者有诺和龙、唐力等，虽说也是作用于β细胞，但作用机制与优降糖等不尽相同，因为这类药起效快，作用时间短暂，餐前30分钟或进餐后给药可能引起低血糖，故应在餐前5至20分钟口服。

饭后服用的降糖药

有二甲双呱等，该类药能够渗透胃黏膜，引起胃部不适，饭后服药，可避免药物对胃的刺激，可能引起恶心、呕吐、腹胀等症状，而在餐中或餐后服可减轻副作用。

进餐时服用的降糖药

有拜糖平、倍欣等α-葡萄糖苷酶抑制剂，这类药如果在饭前或者饭后服用，起不到应有的降糖功效。其主要作用是促使饭后血糖值下降，它们需要膳食中含有一定的碳水化合物（如大米、面粉等）时才能发挥效果，因此应与第一口饭同时嚼服，才能延迟和减少小肠内碳水化合物分解为葡萄糖。

空腹服用的降糖药

有胰岛素增敏剂，如吡格列酮等。由于此类降糖药作用时间较长，一次服药，降糖作用可以维持24小时，故每日早餐前服药一次即可。空腹口服这类药物时，30分钟后开始起效，两小时后可达到血药峰浓度。如果进食后再吃药，会将血药峰浓度时间推迟到3~4小时，因此这类药一般适宜在清晨空腹时服用。

由此可见，服用降糖药应严格按照医生的嘱咐，同时仔细阅读说明书，有的药物与药物之间服用还应相隔半小时左右，患者不能贪图方便而把不同的药物同时服用，这种“囫囵吞枣”式的服药方式，会导致药物作用事倍功半甚至产生副作用。

文/邬时民