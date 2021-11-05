疫情防控，有力度更有温度

近来，国内多地出现新增本土确诊病例。同时，立冬将至，秋冬季节本就是呼吸系统疾病的高发期，叠加季节因素，疫情防控形势更显严峻复杂。当此非常之时，各地防控疫情可谓是从快从紧从细落实各项措施，速度、力度、温度兼备。

疫情防控要与时间赛跑，用速度赢得防控主动权。本轮疫情中，多地通过基因测序证实确诊病例由德尔塔变异株引起。这种变异株传播力强、传播速度快，这就要求各地必须以快打快，提高各项防控措施的速度和效率，在疫情扩散之前筑好防控墙。

在这种情况下，核酸检测的重要性和意义不言而喻。国务院联防联控机制医疗救治组日前发文，要求各地核酸检测机构提供24小时的服务，对“愿检尽检”人群力争6小时之内报告结果。以核酸检测为中心扩大预防，才能及时发现感染者、锁定感染范围、降低传播风险。

疫情防控是一场硬仗，注重科学精准，做到对症下药、靶向治疗，抗疫才有力度。当前，不同地区疫情发展态势和防控形势不同，这就需要各地准确把握实际情况，采取针对性措施——没有发生疫情的区域关键抓“防”，发生疫情的区域处置要“快”，真正做到分类指导、精准施策，堵住防控漏洞、完善薄弱环节，才能提升疫情防控的能力和质量。

疫情防控是一个复杂的系统工程。核酸筛查、社区管控、集中隔离、流调排查、物资保障……每个环节牵涉到不同区域、不同领域的不同人群。这就要求各地审时度势，把握好分寸，协调联动，采取与疫情防控形势相适应的措施，既要握指成拳，也要看到每个指头的长短；既要集中力量办大事，也要统筹做好各项工作。

近两年来，各地在疫情防控上积累了大量行之有效的经验，疫情发生地在借鉴其他地方先进经验同时，也在根据自身现实情况勇于探索，积极尝试，下足了更精准的“绣花”功夫。

在各地疫情防控中，我们还能看到很多充满温度的做法——以最大的善意和诚意为群众解决实际困难。疫情形势骤然严峻，各类民生诉求难免会集中释放，各地都在用心用情及时回应解决群众的“急难愁盼”问题。甘肃实行“先救治、后结算”，全额保障新冠肺炎确诊患者医疗救治费用；瑞丽简化离瑞隔离审批流程，对生活困难离瑞人员减免费用；银川为封控区域群众就医专设封控门诊，提供诊疗服务……竭尽全力减少防疫对群众生活和经济社会的影响，既安人心又暖人心。

让疫情防控有速度、有力度更有温度，方能最大程度汇聚全民同心抗疫的强大力量，尽快取得本轮疫情歼灭战的胜利。