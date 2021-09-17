2021健康新力量创新案例征集展示活动启事

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》中提出：“正面宣传鼓励药品医疗器械创新的重要意义，加强审评审批制度改革重要政策、重大措施解读，及时解答社会各界关注的热点问题，主动回应社会关切，合理引导各方预期，营造改革实施的良好舆论氛围。”近年来，我国医药产业快速健康发展，人民群众用药需求得到更好满足，医药健康产业正呈现产业链迈向高端创新、中小创新型企业快速增长、地方产业集群化发展、服务业态多样化和产业治理数字化等发展特征。

为深入展现我国医药健康产业发展新趋势、新技术和新模式，探索产业发展新路径，赋能产业数字化转型升级，鼓励药品医疗器械创新的重要意义，营造改革实施的良好舆论氛围，人民网·人民健康举办2021健康新力量创新案例征集展示活动。具体如下：

一、征集范围

一是主要面向国家级和重点医疗健康产业园区、科研院校、社会组织、大型企事业单位，征集在医药健康产业方面的工作创新举措；二是面向成立时间在3至10年的新锐企业机构，按照中医药、化学制剂、生物医药（抗体药物、疫苗等）、医学服务外包、医学影像、体外诊断、医疗人工智能、互联网医疗、医用高值耗材、细胞及基因治疗等十大细分领域，征集创新服务、创新模式、创新技术等维度的实践案例。

二、案例要求

1、申报案例须体现真实性、创新性、实效性、典型性。

2、案例材料应当包括如下要素：（1）背景；（2）做法；（3）成效；（4）探讨。案例文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实，文本字数不超过3000字。

三、案例提交方法

本次活动主要通过（政府/企业/机构）自荐、他荐方式推荐申报。

提交办法：点击下载“2021健康新力量创新案例征集展示活动”表格，并发送至邮箱：health@people.cn，有关图片、媒体报道复印件等同时发送。

下载地址：2021健康新力量创新案例征集展示活动

案例征集联系人：权娟 联系电话：010-65367969

四、案例展示与总结

主办方将制作活动专题页面，案例初筛后，在人民网、人民健康APP等多平台设置专区，进行案例的发布展示与推广。

案例征集期间，将组织开展系列访谈、交流座谈会。案例征集结束后，将召开案例成果发布大会。