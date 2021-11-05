寒潮来势汹汹，今年会是冷冬吗

2021年的立冬未至，但寒潮先来了。记者11月4日从中国气象局举行的新闻发布会上获悉：根据最新监测，今年10月份北半球出现了拉尼娜现象（赤道太平洋冷水域中海温异常降低的现象）。11月5日—8日，寒潮天气将自西向东、自北向南先后影响我国大部分地区，平均气温下降8℃～10℃，部分地区降幅可达12℃～15℃，包括北京在内的华北地区、西北地区、东北部分地区有小到中雪或雨夹雪，部分地区会有大到暴雪；到11月13日前后，受另一股冷空气影响，长江及其以北大部地区平均气温将普遍下降4℃～8℃，华北及东北地区局地降温可达10℃以上。

从历史数据看，拉尼娜年我国冬季一般气温偏低。那么，今年会出现冷冬吗？这轮寒潮为何来势汹汹？如何影响我国？记者采访了中国气象局的权威专家。

今年冬季影响我国的冷空气活动频繁

受寒潮影响，北京近来会出现雨雪天气和大风降温。

“北京最明显的雨雪时段为11月6日白天至11月7日上午，大部分地区可达中雨，雨后转雪。”北京市气象台首席预报员张琳娜介绍，北京将在11月5日夜间自西向东出现小雨，11月6日白天雨势逐渐明显，山区转为雨夹雪或雪；11月6日夜间平原地区由雨转雪，山区为雪；11月6日白天至11月7日上午，大部分地区或许会看到第一场雪。

张琳娜表示，北京市气象台将根据天气形势适时发布寒潮、大风和道路结冰预警信号，雨雪天气会造成能见度差、道路湿滑，公众出行尽量乘坐公共交通工具，司机要谨慎驾驶，出行需提前了解路况信息，注意安全。

中国气象局办公室副主任赵会强介绍，预计今年冬季影响我国的冷空气活动频繁，势力偏强，中东部地区气温总体以偏冷为主，季节内冷暖波动大；降水总体呈北多南少分布，其中黑龙江东部、黄河流域中部及华北西部、新疆北部等地偏多二到五成。

今年的寒潮和初雪为何来得这么早

国家气象中心副主任薛建军介绍，今年寒潮天气影响范围很广，涉及两个方面：一方面，通常影响我国的冷空气来自西西伯利亚，这次也是，但这次有助攻，来自北极极地的冷空气直接南下，这样就导致西西伯利亚冷空气势力非常庞大；另一方面，最近欧亚大陆大气环流发生转变，南北向移动明显，极地的冷空气一路南下，补充到西西伯利亚。所以这次冷空气从新疆开始，自西向东、自北向南影响我国大部地区，还会一路南下越过秦岭、南岭。

“此次降温幅度非常大。” 薛建军说，一方面是因为冷空气偏强；另一方面是10月中旬强冷空气过程之后冷空气活动不强，很多地方前期温度偏高，在冷空气来临前还有升温，导致温差特别大，会感受到降温非常明显，需要提前做好准备，及时添衣保暖。另外，冷空气来之前，东北、华北、黄淮地区中低层暖湿气流比较足，大气污染扩散气象条件比较差，要关注京津冀地区雾、霾对人体健康的影响。

为何全国多地会这么早下雪？薛建军表示，冷空气和暖湿空气结合，自西向东，北方地区有大范围的雨雪天气过程，西北地区东部、内蒙古、华北、东北都会出现，华北除了河北南部不一定出现降雪，大部分地区都会出现降雪，并且基本都是先下雨，然后逐步转成降雪。内蒙古东部、东北地区降雪非常大，要注意积雪造成的不利影响。

“近期，吉林南部、辽宁、河北、北京、天津、陕西、山西等地大部分地区都会出现下半年以来首场明显降雪，公众应当及时收听收看当地气象部门发布的相关天气预报和预警信息，安排好生产生活。”薛建军说。

气温偏冷不等于冷冬，还要继续监测

今年7月以来，赤道中东太平洋海温持续下降，10月进入拉尼娜状态。2008年，北半球受拉尼娜现象的影响，我国南方出现了严重的雨雪冰冻灾害，今年拉尼娜会不会给我国带来类似的冷冬？

国家气候中心副主任贾小龙解释说，气温偏冷不等于冷冬；“偏冷”“偏暖”只是相较于平均状况而言，而“冷冬”“暖冬”则不同，是有严格标准的。今年预计气温偏低的可能性比较大，但是不是冷冬还要根据标准来看。

贾小龙表示，2008年南方的低温雨雪天气，与非常复杂的气候因素有关系，一方面是由于冷空气比较频繁，另一方面是水汽输送条件非常好，所以2008年出现了持续时间比较长的雨雪冰冻天气。

“从今年的预测来看，我国南方的水汽条件不如2008年，发生大范围、持续性低温雨雪冰冻的可能性较小。”贾小龙说，但在西南地区东部和江南西部可能出现阶段性低温雨雪冰冻天气过程，需注意阶段性低温雨雪冰冻天气过程对电网和交通的影响，并针对可能出现的阶段性集中用电需求等做好应对准备。（记者 袁于飞）