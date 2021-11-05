医药圆融促进中医药高质量发展

本报北京电 （记者王美华）日前，国医大师金世元教授、首都医科大学附属北京中医医院皮肤科张苍主任医师和好医生集团董事长耿福能做客中经名医汇·好医生大讲堂，共话中医药如何高质量发展。

今年95岁的金世元被誉为“国药泰斗”，是中国为数不多既通医学也通药学的国医大师，从事中药实践教学与科研工作80余年，在中药鉴别、炮制、调剂、中成药四个领域均有极高的建树，可谓“融通四艺，集之大成”。

在金世元看来，中医药是一个不可分割的完整体系，懂医识药、医药圆融方能更好地继承和发扬中医药。他强调，中药以治病救人为目的，无论采收、加工、炮制等一系列过程，最终都要服务于临床医疗。他提倡中青年医师一定要在中医理论指导下，严把药材质量关，以中医对中药的使用为基础，中药对中医的指导为准绳，实现“医药圆融”，传承中药、发展中药。

金世元十分重视道地药材。所谓“道地药材”，指的是经过世世代代无数大夫临床经验总结出来的质量最好、疗效最好的药材。如果药材不道地，质量低劣，或伪冒药物，即使医师辨证再精准，用药再准确，也难以达到理想的治疗效果。而气候、水文、土壤、湿度等自然条件，以及栽培、采收、加工、炮制、生产制作工艺等人工条件，都会影响药材的功效。

作为临床医师，张苍在实际工作中更加体会到医药圆融的重要性。“在中医皮肤科，临床上对药品的需求很大，我们要不停地进行新药配制，必须在药物的采收、加工等方面做更多研究。”张苍说，道地药材经过恰当的加工炮制，在医师和药师的共同努力下，成为帮助患者解决问题的工具和武器，“未来要借助现有医学手段，明确药物中有哪些关键成分在起作用，研制更多有效药物，造福更多人。”

在耿福能看来，中医药是中华文明的瑰宝，传承精华是中医药守正创新的本质。他指出，“正”指大医精神，即以患者为核心、把病人当亲人，“守正”便是守护疗效和安全。如何创新？耿福能指出，中医药创新脱离不了疗效和安全。所谓创新就是要用现代人的思维方式、现代的语言、现代的科技思维，解读好祖先留下来的宝贝。比如是哪些成分在起效、怎样起效、物质基础是什么，这些都是中医药的创新方向。