百特医疗：医疗创新+“伴随服务” 全方位改善透析质量

“百特医疗非常看重进博会这样的国际国内优质资源交流平台，未来还将继续推进中国医疗创新生态发展，扩大百特医疗‘朋友圈’，为中国患者提供优质高效的医疗服务，响应‘双循环’新发展格局，助力健康中国。”11月6日，在第四届中国国际进口博览会期间，百特医疗大中华区总裁徐润红做客人民健康会客厅时表示。

徐润红指出，百特医疗以本届进博会为契机，集中展示在腹膜透析、血液透析、急重症、围术期四大领域的全链路创新解决方案，进一步展现百特医疗深耕中国30多年来，以创新基因根植中国、投资中国，助力医疗服务模式和技术创新的丰富实践。

“疫情给医院透析中心的运行和透析患者的治疗带来了一定的影响。而居家腹膜透析的治疗场景不仅可以避免患者聚集，减少交叉感染，还能减少患者在往返途中的奔波及感染风险。”徐润红介绍，百特医疗在本届进博会上带来了新型艾考糊精腹膜透析液的“中国首秀”，其具有多重临床优势，尤其是对于超滤不佳以及糖尿病的腹膜透析患者，获益更加明显。

徐润红介绍，围绕腹透居家治疗的“伴随服务”，可突破突发事件中的地域空间难题。医务人员通过平台即可实时了解患者治疗情况，提升患者管理效率。例如，通过“百特云透析”平台即可纵向查看患者整个治疗、病情演变过程，实时了解、管理患者居家透析情况，并及时进行干预和管理。患者也可以通过这一平台，及时反馈相关问题。同时，通过百特配送服务体系，可以将透析液及时、足量的送至患者家中，保障患者用药持续性。

百特医疗展台展示的另一亮点，则是全新血液透析滤过设备，它将为血透患者提供高容量后稀释超纯血液透析滤过（HDF）全面解决方案，为改善患者透析质量增添了新的选择，帮助患者提高生活质量，更好地回归社会。

谈及信息化、数字化、智能化浪潮下如何利用科技创新更好地服务患者、服务产业发展，徐润红表示，数字化智能平台能够为广大医务工作者赋能，延展诊疗管理全过程的广度和深度，助力提升医疗服务能力和水平。“作为本土化创新跨国企业，百特联合业内众多科技先锋展开探索，目前已形成了很多的应用场景，包括患者的远程管理、数据的远程检测等。同时，百特也在积极推进临床诊疗多学科、跨学科、跨专业和跨国际的交流分享，全方位打造‘数字化生态圈’，以数字化创新为广大医务人员及患者提供支持与帮助。”徐润红说。