腹透“伴随服务”赋能患者自我管理 提升医护管理效率

尿毒症是危害人们健康的重大疾病之一，目前主要治疗方式有腹膜透析、血液透析和肾脏移植。其中，腹膜透析是尿毒症患者肾脏替代治疗的主要方式之一，可以在家中进行透析治疗。目前，由于新冠肺炎疫情影响，腹膜透析更可避免患者频繁来往于医院，为患者提供一定的便利。

居家便捷 腹膜透析优势明显

河南省人民医院腹透中心主任顾玥表示，腹透治疗优势体现在操作简单、居家治疗，可以保护残余肾功能，对心血管系统影响较小，尤其是对老人、儿童及体弱者更稳定，安全，以及减少患者到院次数、往返费用和时间，透析时间相对灵活，有利于患者回归社会，提高患者生活质量。

“腹透居家治疗由患者居家操作，不受透析中心设备数量及场地的限制，可有利于优质医疗资源合理分配和减负。”南京鼓楼医院肾内科主任蒋春明指出，从降低费用和合理使用医保基金角度看，腹透是一种更为经济、有效且有益于患者生命质量的治疗手段。

遭遇危难 腹透“伴随服务”保驾护航

“疫情期间，患者关爱服务数字化平台发挥了重要作用。”顾玥介绍，在洪涝期间无法到院和疫情期间因特殊管理不便随访时，河南省人民医院通过“百特云透析”数字化患者关爱平台，自动化服务分析的远程监控系统，提高患者管理效率；同时，患者可通过河南省人民医院互联网医院、百特400热线的“伴随服务”及时反馈家中透析液库存，通过百特配送服务体系将透析液及时、足量的送至患者家中，保障了腹透患者用药持续性。

在南京，同样也是采取了类似的“云端+线下”的方式解决了患者困难。蒋春明介绍，在南京新冠肺炎疫情下，腹透“伴随服务”优势明显。由于南京疫情，人员流动受到限制后出现透析患者无法到院、院内患者无法归家的情况，而腹透患者较少出现该情况。腹透居家治疗患者可通过自动化腹透治疗，将治疗数据传输给医生，医护可通过数据实时判断患者情况并及时调整治疗方案。

多方保障 推动腹透“伴随服务”惠及患者

对于接受居家腹透的终末期肾病患者来说，腹透液不仅是单纯的药品，更是维持其生活和生存不可或缺的一部分。由于患者需要居家长期使用，甚至终生使用。腹透居家使用的特点，决定了对质量要求更高。首先，需要依赖成熟的物流配送体系,以保障患者用药的安全性和持续性。其次，患者居家治疗，除了需要处方、医嘱以及专门的使用技术培训外，也需要进行必不可少的“伴随服务”，以防止潜在的使用风险发生。

如何才能保证腹透居家治疗的成功实施和腹透液的充足、及时供应？蒋春明认为：“从政府层面，政府、卫生行政部门要有完整的保障机制，企业要有成熟的配送体系保障透析液充足、及时地供应给普通地区和偏远地区患者；从患者层面，患者应定期随访，避免因随访不及时、化验指标无法及时掌握而引发并发症和耽误治疗时机；从医务人员层面，应实时监控、了解患者状态，并及时调整治疗方案。”

“腹透居家治疗成功实施应从两方面保障。”顾玥强调，首先基层医院应加强腹透专科医护人才队伍建设，可通过规范培训保证其开展腹透时具有合格、专业的技术，协助医护做好患教工作，提高患者依从性，令患者做好自我管理，医护也可通过数字化远程监控及时收集患者数据和沟通交流处理相关问题；其次要有成熟的透析液配送服务，提高透析服务可行性，以满足年老体弱或居住偏远患者的需求，提高患者的治疗依从性和生活质量。

科技助力 “伴随服务”赋能医患管理

蒋春明表示，腹透“伴随服务”可缓解医护人员工作量也可提高医护人员管理患者、数据信息效率。在疫情下，腹透“伴随服务”突破地域难题，通过平台即可实时了解患者治疗情况，提升了患者管理效率。例如通过“百特云透析”平台可纵向查看患者整个治疗、病情演变过程，便于医护掌握患者情况并提出合适的治疗方案。

顾玥介绍，医护通过腹透“伴随服务”实时了解、管理患者居家透析情况，可对患者居家透析中出现的问题及时进行干预和管理，让患者居家腹透变得更为简易和高效，也同时为医护提升了患者管理效率，提高了患者依从性。