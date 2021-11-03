透析治疗向精准医学迈出重要一步

科技日报柏林11月2日电 （记者李山）近日，苏黎世大学的科学家领导的一个国际研究小组发现，水通道蛋白-1（AQP1）的一个常见基因变异会减少细胞膜中水通道的数量，进而增加因肾功能衰竭而接受腹膜透析治疗患者的死亡风险。相关成果发表在《新英格兰医学杂志》上。

全世界多达10%的人受到慢性肾脏疾病的影响。慢性肾功能衰竭患者在等待肾移植期间必须定期接受透析治疗。而腹膜透析由于操作简便，价格相对低廉，在基层医疗单位或家里均可开展，正变得越来越流行。

最近，苏黎世大学生理学研究所的奥利维尔·德维斯特教授领导的由6个国家的科研人员组成的国际团队发现，AQP1基因的一个常见变异对腹膜透析的有效性和患者的生存有重大影响。德维斯特说：“这种基因变异会改变AQP1的产生，并与更高的死亡和治疗失败风险相关。它会影响治疗结果和肾衰竭治疗方式的选择。”

为了测试AQP1的基因变异对超滤和透析结果的影响，研究人员在几年内检查了1851名不同种族的患者。他们使用从人类遗传学到小鼠模型，从计算机建模到细胞研究的各种技术，证明了具有AQP1常见基因变异的患者组织中这种蛋白质的含量较低，结果会导致通过细胞膜运输水的能力降低。德维斯特说：“这种相对常见的遗传变异（大约30%的人具有AQP1基因变异），会严重影响腹膜透析治疗。识别这种频繁发生的基因变异是在透析治疗中迈向精准医学的一大步。”

对于进行腹膜透析并有这种AQP1基因变体的患者，治疗不会完全去除多余的水，因为细胞中的水通道较少。这会导致水分滞留和死亡风险增加。与普通患者相比，携带这种基因变异的腹膜透析患者，死亡或不得不在医院进行血液透析的风险高出约70%。不过，科学家们已经找到了解决问题的方法。德维斯特说：“只要使用不依赖于水通道蛋白的特定渗透溶液，即所谓的胶体渗透剂，就可以克服这种遗传缺陷。”