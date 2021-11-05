“每个角落都要仔细喷洒，确保安全。”11月4日上午，在国家会展中心（上海）消费品展区，记者看到，琳琅满目的展品已经就位，穿着防护服的防疫人员正在消毒，为展区开放作最后准备。

第四届进博会严格落实“外防输入、内防反弹”疫情防控总体要求，聚焦“人、物、馆”，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨，严格实施“全程闭环管理、全链条可追溯、全员疫苗接种、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消”等措施。

记者在进入场馆前，需要先上传健康码、48小时内核酸检测结果、疫苗接种信息，并通过审核。人脸识别、芯片验证、红外测温同步进行，确保快速通过安检门，避免人员聚集，降低感染风险。

据上海市卫健委主任邬惊雷介绍，所有外地来沪参展参会人员需提供抵沪前48小时内核酸检测阴性证明，所有参展参会人员每次入馆时需提供入馆前48小时内有效核酸检测阴性证明，所有参展参会人员进入展区前需至少提前1天完成本人“随申码”申请和注册，境内参展参会人员在进入展区14天前需完成新冠疫苗全程接种。对于入境参会人员，原则上做好为期21天健康管理（14天集中隔离+7天社区健康监测），经核酸检测阴性方能参展参会。

穿梭于展馆中，记者看到每个展区门口都设有疫情防控宣传栏，提示人们戴口罩、勤洗手、保持社交距离等；每个宣传栏附近都设置了防疫物资取用点，上面摆放有口罩、洗手液、消毒纸巾等防疫物资，随用随取；每个休息区前台都放有口罩、洗手液等防疫物资……确保每个人都能随时获取，做好个人防护。

记者了解到，场馆内共设置6个医疗点，每个医疗点都配有数名医务人员。一旦场内人员出现身体不适，能及时接受医疗服务。如果场内人员出现发热、头晕等症状，将进行隔离观察处理。一旦确诊新冠肺炎，将由负压救护车送到定点医院进行救治。

位于展馆中部的就餐区也是疫情防控的重点。餐厅入口处地面都贴有一米线标志，提醒就餐者注意保持距离；墙上贴有二维码，可以扫码点餐；进入餐厅前要测温；餐厅内餐桌上都安装了隔离挡板，防止用餐时出现交叉感染。

《 人民日报 》（ 2021年11月05日 02 版）