疫苗能应对大多数新冠病毒变异株

美国耶鲁大学科学家在11日的《自然》杂志发文指出，他们开展的一项最新研究发现，两种常用的新冠疫苗可预防多种新冠病毒变异株，包括传染性特别强的德尔塔毒株。而且，所谓的“突破性感染”或源于病毒本身的高传染性，而非疫苗失效。

在这项研究中，由免疫生物学教授岩崎明子领导的研究团队在2020年11月至2021年1月期间从40名医护人员身上采集了血液样本，并在志愿者接受第一剂和第二剂莫德纳或辉瑞/生物新技术疫苗后定期采集样本。然后，他们用志愿者的血液样本接触16种不同的新冠病毒变异株，包括德尔塔变异毒株，然后测量抗体和T细胞对每种变异毒株的反应。

结果他们在所有血液样本中发现了免疫系统反应增强的证据——尽管反应强度因毒株以及个体而存在差异。所有志愿者血液中的免疫系统对德尔塔变异毒株的反应通常都很强烈，而且，接种第二剂疫苗后免疫反应甚至更强。

研究人员称，这一结果表明，莫德纳公司和辉瑞/生物新技术公司的疫苗确实增强了人体免疫系统对感染的反应。岩崎明子说：“疫苗能诱导高水平的抗体应对德尔塔和其他大多数变异毒株，且接种两剂比接种一剂效果好。”

目前，已经接种疫苗的人仍会感染德尔塔变异毒株，这一“突破性感染”现象让人们质疑疫苗能否广泛预防新出现的变异毒株。岩崎明子对此解释说，由德尔塔变异毒株引起的“突破性感染”不太可能由疫苗失效引起，而很可能源于德尔塔变异毒株的高传染性——它可以攻破免疫防御。

此外，研究人员还将健康志愿者分为两组：接种疫苗前感染过新冠病毒的志愿者和接种疫苗前未感染新冠病毒的志愿者。结果表明，接种疫苗前感染者的免疫反应比从未感染者更为强烈。岩崎明子解释说：“从最初的感染中恢复就像打了第一针疫苗。在已经接种疫苗的人群中注射加强针可能会产生类似的效果：增加抗体和T细胞的浓度，从而防止感染。”（记者刘霞）