世界卒中日：远离脑卒中 从健康生活开始

10月29日是世界卒中日。脑卒中俗称中风。从来没有哪种疾病会像脑卒中一样，瞬间让人四肢麻木，口眼歪斜，言语含糊，甚至瘫痪在床。如此可怕的疾病，你了解它吗？人民网记者采访了中山大学附属第三医院神经内科陆正齐教授，与大家聊一聊脑卒中。

“脑卒中是一种急性脑血管意外，是由于脑部血管突然破裂或血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一组疾病，通常分为缺血性和出血性两大类。”陆正齐介绍，脑卒中会损伤脑部，导致严重后果，甚至死亡。大多数患者均有不同程度的后遗症，可能出现身体残疾、昏迷不醒、不会说话、智力下降等状况。

如何快速识别脑卒中？陆正齐表示，要记住“120”口诀。“1”指看到一张不对称的脸；“2”指查两只手臂是否有单侧无力；“0”指聆听患者是否有言语不清。

陆正齐提示，脑卒中发病突然，一定要争分夺秒，采取正确的急救措施，急救送医越快越好，治疗越早，病人发生致残致死率也就越低。脑卒中康复要抓住“黄金6小时”，即发病早期6小时以内，早确诊、早治疗，可以及时改善缺血区的血液供应，预防和积极治疗缺血性脑水肿，以免病情进一步加重，降低脑代谢，改善脑缺氧，预防并发症。

“对于脑卒中，预防比治疗更重要。”陆正齐建议，预防脑卒中的首要任务就是要纠正错误的观念以及不健康的生活方式，比如熬夜、暴饮暴食等。日常要合理膳食，低盐低脂。适量运动，避免久坐久站，每周坚持150分钟轻度到中度的体育锻炼。另外，在日常生活中要控制血压、控制血糖、调节血脂、戒烟等，有意识地避免脑卒中的危险因素，做好定期体检。（视频制作：实习生宋怡静）