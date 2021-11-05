邢念增：前列腺对男性健康十分重要 发生异常要及早治疗

近日，中国医学科学院肿瘤医院泌尿外科主任医师邢念增做客人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”访谈栏目时表示，前列腺对男性健康十分重要，如果发生异常一定要及早进行治疗。

邢念增提出，前列腺对男性健康起着十分重要的作用，是男性泌尿生殖器系统的一个重要器官。目前，常见的前列腺疾病大致分三类，分别是前列腺炎、前列腺增生以及前列腺癌。这三类疾病，虽然都发生在前列腺这个部位，但是表现和影响却不完全一样。

邢念增表示，前列腺炎好发人群以年轻男性为主，由于前列腺包囊了男性尿道，如果尿道发生细菌感染，极有可能引发前列腺炎症。一旦出现问题，最先影响的就是排尿，炎症会使患者出现尿频、尿急、尿痛、尿不尽以及下腹部有坠胀感，腰背部、骶尾部出现不适等症状。此外，有的患者会因此产生较大的心理负担，影响性功能导致心理和生理疾病，给生活造成不便。

邢念增提醒男性朋友，随着年龄增大，前列腺增生和前列腺癌的发病率会更高。前列腺增生是影响老年人排尿困难的重要因素，男性睾丸会随年龄不断分泌有功能的激素，这些激素会引起前列腺腺体增大，腺体增大压迫尿道，造成排尿异常。主要症状表现在两个方面，一是排尿梗阻，初期表现为有尿意时需要片刻后才能排出尿液，称为排尿踌躇。尿线变细、无力，射程短。或者有排尿等待的现象，想去排尿，一下子排不出来，要等一会儿。如果排尿结束却感觉没有排净，有滴滴答答往下滴尿的情况，则被称为尿后淋漓。另一方面是刺激症状，表现为尿频，晚上起夜次数多，还有一定程度的尿急、尿痛。

他还强调，受遗传及其他因素影响，前列腺疾病还可能引起癌变。前列腺肿瘤是男性泌尿生殖系统最常见的恶性肿瘤。和前列腺增生不同，前列腺肿瘤发生在前列腺的外周，早期前列腺肿瘤多数无症状，随着肿瘤生长，会出现下尿路梗阻症状，如尿频、尿急、排尿困难，甚至尿潴留或尿失禁。当发生骨转移时，会引起骨痛、脊髓压迫及病理性骨折。

最后，邢念增呼吁，男性同胞要养成良好的生活习惯，如果出现排尿异常等问题一定要引起重视，及早进行治疗，保护好前列腺健康。