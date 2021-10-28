世界男性健康日 让健康不再是“男”题

10月28日是世界男性健康日。与女性相比，男性往往更“粗枝大叶”，对生活细节不太注意，容易引发一系列健康问题。近日，人民网记者采访了天津市第一中心医院医生，带您了解男性常见病的防治。

前列腺癌

前列腺癌是严重影响男性生命健康的肿瘤之一。前列腺癌的发病率随着年龄的增长而增加，由于前列腺癌早期症状并不明显，因此定期体检是发现前列腺癌的有效方法。

医生建议：

1．尽量不熬夜，保证充足的睡眠。

2．坚持足部按摩，定期每周一次烫脚和按脚，促进血液循环和经络的反射。

3．不久坐，坐下后立即松开腰带，保持腰部以下血液循环良好。

4．多喝水，多排尿可以减少尿液对前列腺的刺激，冲刷前列腺部尿道。

胃病

对于男性来说，酒桌应酬、没时间吃早餐、晚上加班吃饱就睡、小病忍着不去看……这些坏习惯让胃不堪重负。

医生建议：

1．三餐规律，平时吃饭做到吃七成饱，细嚼慢咽，不要狼吞虎咽。

2．远离高淀粉含量食物，如糯米、白薯、芋头；少喝碳酸饮料；戒烟限酒。

3．保养胃肠道的小秘诀：两手相叠于上腹部，以剑突为中心，做顺时针方向向左下、右下、右上、左上反复按摩20次。

心血管疾病

在日常生活中，一些男性工作压力大，应酬多，常常忽视自己的健康，临床上壮年男性猝死的病例并不少见。尤其是在心血管疾病领域，相比女人而言，男人的“心”更易受伤。

医生建议：

1．少吃糖。多吃新鲜水果，从天然食物中获取糖分，少吃含有添加糖的加工食品。

2．健康合理饮食。多食用天然的蔬菜、水果、谷物、豆制品、坚果，以及低脂的牛奶。这些食物的膳食纤维含量高，饱和脂肪、胆固醇和钠含量低，不仅有助预防心脏病，还能防止癌症、中风和糖尿病等。

3．保持良好的心态，不要轻易发脾气。

肝病

长期喝酒最伤肝脏，加上脂肪类食物摄入过多，男性中患酒精肝、脂肪肝的人越来越多。这些疾病若不及时治疗长期发展下去可导致肝硬化。

医生建议：

1．营养均衡，适度运动。大量高脂肪、高蛋白饮食摄入，加上平常缺乏运动，很容易出现心血管和肝脏等主要器官异常。

2．避免过度劳累。过度的劳累，会使身体长期处于超负荷状态，导致抵抗力下降而发病。除了疲劳以外，营养不良、精神刺激等也是引起乙肝的病因。

3．不喝酒、不抽烟。饮酒会提高发生脂肪肝、酒精性肝病的机会，有肝病的人应该完全戒洒。另外，抽烟和罹患肝癌有关，应尽可能地少抽烟以及戒烟。

4．定期检查。每年应当查一次肝功能和乙肝3项。

男性不育症

男性备孕满一年未育可以考虑诊断男性不育症。

医生建议：

1．合理饮食，增加膳食纤维的摄取，多菜少肉七分饱。

2．控制体重，适当运动，避免久坐。

3．戒烟戒酒，避免熬夜等不良生活习惯。

（视频制作：实习生宋怡静）