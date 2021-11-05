郭艺芳：血压要知晓 降压要达标

“高血压可以通过多种机制、多种方式损害人体的多个脏器，医疗卫生工作者和公众要进一步加强对防控高血压重要性的认识。”近日，河北省人民医院副院长郭艺芳做客人民日报社旗下新媒体人民好医生客户端《专家谈“心”》系列科普栏目时表示，公众可通过居家自测血压长期检测血压情况和及时发现高血压，并在发现高血压后通过药物治疗和纠正不健康生活等方式达成长期、有效的控制，降低发生心梗、脑梗、肾衰的风险。

“我国高血压防治工作任重道远，3.3亿心血管病患者中高血压人群达2.45亿。高血压知晓率51.8%、治疗率45.8%、控制率16.8%，这三组数据与发达国家相比还有较大差距，这也要求无论是医疗卫生工作者还是公众都要进一步加强对防控高血压重要性的认识，以最大程度降低高血压对心脑肾及全身血管系统的不利影响。”郭艺芳表示，高血压可以通过多种机制、多种方式损害人体的多个脏器，这也是要充分关注高血压的主要原因。

郭艺芳介绍，高血压对人体脏器的危害从三个角度体现：第一个是血压增高导致血管内血流压力过高所引起的血管损害；第二个是易导致肾脏等靶器官损害，如果心脏血管内压力过高会导致心脏每次收缩时所承担的负荷过重，久而久之形成心脏肥厚，诱发舒张功能障碍，舒张功能障碍也是诱发心力衰竭一个常见的原因。肾脏起到一个过滤器的作用，血流压力过高也会直接造成肾小球损害；第三个是对动脉血管损害，动脉血管主要功能是向全身各个器官输送血液，血内膜是光滑且严密的，如果血压过高、血流冲击力过猛易损害血管内层膜，血管内膜损害后血中胆固醇会更易进入血管内膜内形成动脉粥样硬化斑块，动脉粥样硬化斑块形成后会诱发冠心病发生脑梗死、肾动脉狭窄和损害等。

“高血压发病原因有两类，一类是先天性不可改变的，一类是受后天环境因素影响可逆可纠正的。先天性主要是家族遗传史，父母患有高血压则子女发生高血压风险升高，男性比女性风险高，且随着年龄增长血压水平升高，发生高血压机会也会增多；肥胖、盐过量、缺乏运动、精神紧张、睡眠不足和吸烟酗酒等危险因素属于后天可控可逆的，也是公众值得关注的。”郭艺芳提醒，限盐减重是预防和治疗高血压最重要、最有效的方式之一。每人每天摄入2-3克盐即可满足生理需求，食盐过量易发生高血压，我国部分人群对盐很敏感，稍微多吃盐就会导致血压明显上升，这也是我们一直强调限制食盐摄入量的原因。

郭艺芳呼吁，高血压患者除了积极有效、持久地控制血压外，还要注意筛查自身是否有高血脂、糖尿病、吸烟、超重等易引发心脑肾损害的危险因素。只有通过多重危险因素综合防控，才能把高血压患者发生心脏损害的风险降到最低。

今年高血压日主题是“血压要知晓，降压要达标”，郭艺芳认为，该主题意在提醒公众只有在经常测量血压的情况下才能及时发现高血压，并在发现高血压后达成长期、有效地控制。每人的血压控制目标不同，所达标准也不同，希望大多数高血压患者收缩压≤130、舒张压≤80，这样才能有效减少高血压对靶器官和心脑肾的损害。高血压患者接受治疗要遵从医嘱，不得擅自停药，应长期坚持药物治疗和坚持纠正不健康的生活方式，持久地把血压控制在标准内。只有更严格地控制血压，才能降低发生心梗、脑梗、肾衰的风险。

对于高血压患者居家自测血压的必要性，郭艺芳分享了“白大衣性高血压”和“隐匿性高血压”两个概念：白大衣性高血压是指有些患者居家测量血压时正常，但在医院测的血压值往往比居家测量的血压值更高些，这是因为患者在医疗环境下受到情绪波动、环境因素等影响导致血压轻度升高；隐匿性高血压则反之。

郭艺芳建议，为避免这两种情况对健康造成的危害，希望公众居家自备血压计，只要血压计是符合标准且公众掌握正确测量血压的方法，那么居家自测血压有可能比医院测量血压更准确、更有价值。居家自测血压也有助于随时监测自身血压情况，便于及时、积极接受治疗。