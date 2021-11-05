立冬将至气温或暴跌 做好慢性疾病预防和监测

我国将迎来“立冬”节气。立冬时节是易感人群的“危机时刻”，老人、儿童、体弱者应提早做好呼吸系统疾病、心脑血管疾病、高血压等慢性疾病的预防和监测。

天气渐冷，呼吸系统和心血管最易“受伤”

“11月是寒潮次数最多月，随着冬季取暖期开始，公众还需预防一氧化碳中毒，预防感冒和心脑血管疾病。”中国气象局应急减灾与公共服务司巡视员李明媚说。

在北京大学第三医院，近期前来就诊的患者明显增多。据医院急诊科主任马青变介绍，立冬以后呼吸系统疾病增加最明显，包括慢性阻塞性肺病、流感、慢性支气管炎、哮喘等。此外，随着每年1月份前后流感高发，发热门诊也会迎来就诊高峰。

呼吸系统疾病高发也促使心血管疾病发病率上升。中国中医科学院广安门医院心血管科副主任、副主任医师张振鹏介绍，肺炎、上呼吸道感染是心脏疾病的重要诱发因素，对于心脏功能不好的患者尤其是老年患者，呼吸系统的感染甚至是第一诱因。随着气温降低，人体外周血管比平时明显收缩，也能直接导致人体血压升高，回心血量增加，心脏负担比平时加重，容易导致高血压、心脏病患者症状加重，应时刻加以注意。

打疫苗、测血压，专家为重点人群过冬支招

张振鹏建议，进入立冬时节后，有高血压病史的患者一定要关注血压变化。出现胸闷气短、呼吸困难、胸疼，严重头晕等症状后，应立即就医。“一些轻微的疾病变化出现时患者可能感觉不到症状，建议高血压患者至少在早上起床后量一次血压，密切关注数据变化。”

吉林省人民医院感染科主任张维杰建议，冬季是流感高发期，患者临床表现主要有发热、头痛、肌痛、乏力、咳嗽等。重症病例可出现肺炎、急性呼吸窘迫综合征、休克等多种并发症，严重者可导致死亡。目前，接种疫苗是预防流感最有效的方法。60岁及以上老年人、6月龄至5岁儿童、孕妇、6月龄以下儿童的家庭成员和看护人员、慢性病患者和医务人员等，属于优先接种疫苗人群。

专家提醒，在冬季，肺炎对重点人群是一大威胁，应引起高度重视。据介绍，在肺炎死亡人群中，65岁以上老人占比高达92.5%，因此，专家建议符合条件的老年人应及时接种肺炎疫苗。

此外，中医认为，春夏养阳，秋冬养阴，秋冬阳气收敛，不应过度劳作。专家建议在秋冬季节不要过度劳累、熬夜、透支身体，但依然要坚持进行体育锻炼。通过体育锻炼，人体可以保持兴奋状态，增强中枢神经系统的体温调节功能，提高人的抗寒能力。但在此时节锻炼不宜太激烈，健身操、太极拳或跳舞、打球等运动均是立冬锻炼的不错选择。