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梨性寒凉不宜多食（中医养生）

徐  斌

2021年11月05日05:20 来源：人民网－人民日报

　　梨子味美多汁，酸甜可口，营养丰富。吃梨有很多学问。

　　吃梨有如下禁忌——

　　梨+开水：易致腹泻。梨性甘寒，吃梨喝开水易致腹泻。

　　梨+蟹：影响肠胃消化。在《饮膳正要》中有“柿梨不可与蟹同食”的说法。由于梨性寒凉，蟹亦冷利，二者同食，伤人肠胃。

　　梨+羊肉：梨中的一些酶可将羊肉的一些成分分解，造成消化不良、腹胀肚痛等症。

　　产妇、有外伤者忌食：《千金方》载：“（梨）寒涩……金疮、产妇勿食。”产妇、外科手术患者不宜吃梨。

　　梨也有如下“好搭档”——

　　梨+蜂蜜：可缓解干性咳嗽以及热性咳嗽；能够降气滋阴，缓解便秘便干。

　　梨+冰糖：可化痰止咳，清热祛火，清热解毒，适用于干性、热性咳嗽；能有效降低血压，滋养肺脏。

　　梨+百合：可化痰平喘，养阴生津；促进皮肤细胞的新陈代谢。

　　梨+银耳：可以提高肝脏的解毒能力，还能够滋阴增液，帮助肠胃蠕动。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月05日 17 版）
(责编：袁勃、郝江震)


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