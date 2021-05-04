立夏养生重在养阳 记住6点养生要诀！

俗话说“春夏养阳，秋冬养阴”，阳气可以温养全身组织并维护脏腑功能。阳气足使人精神饱满、身体强壮，阳气虚则生理功能容易出现减弱或衰退。广州市医科大学附属中医医院治未病科副主任中医师高三德介绍，此时气候既有春末的潮湿，又有初夏的湿热。湿重于热是这一时期的气候特点，湿邪侵袭肌表，疲倦易困。因此，初夏养生调理应以养阳气、健脾胃、祛湿浊为重点，六点养生要诀要记住！

1.不宜过度贪凉饮冷

春夏养阳，日常当以温热饮食为主，一切寒凉冰冷之物均应慎食。特别是初夏阳升，饮食冰冷会直损人体阳气，大大削弱机体抗寒能力，冬季之时必不耐寒。而且，寒凉饮食使肠胃受伤，消化吸收功能减弱，营养跟不上，到盛夏之时人体能量消耗更大。

此外，不能贪凉过度。如长时间呆在空调房间，或彻夜露宿当风，对身体健康均十分不利。室内外温差不易过大,以不超过5℃为好,室内空调温度设置不宜低于25℃。

2.初夏饮食宜健脾祛湿

此时气候从潮湿向闷热过度，湿重于热或湿热夹杂让人甚为困扰。应选择具有清淡的食品，如鸭肉、鲫鱼、虾、瘦肉、食用蕈类（香菇、蘑菇、平菇、银耳等）等。煲汤中药材宜健脾去湿之品，如淮山、芡实、扁豆、小米等以帮助身体排湿。即使清热也不宜过于寒凉，也可用利湿之物，如薏米、赤小豆、玉米须、茯苓等。胃寒的人可加入生姜、陈皮以温中理气和胃，即使清热也不损脾阳。

3.运动能生阳强脏腑

进入夏季，一般早上6时天就亮了，人也应顺时而起，站桩或操练，呼吸吐纳，以助阳气的提升。运动强度可适当增加，所谓动则生阳，动起来才能更好地升发阳气，强健脏腑功能。

但是，夏初阳气未旺，尚不宜采取剧烈的运动方式，以防耗伤太过而泄汗伤阳。高三德建议，采用走步或慢跑的方式，逐渐提升运动强度。另外，目前雨多潮湿，运动时尤应注意防潮防滑，避免运动损伤。

4.重视精神调养

立夏以后，天气转热，人的心神易受到扰动，出现心神不宁。因此，人们要格外重视精神的调养，加强对心脏的保养，尤其是老年人不可有过激情绪，要保持愉快的心情，安闲自乐，切忌暴喜伤心。

充足的睡眠有利于心神的宁静。因此，夏季应早睡早起，适当的午睡以补充睡眠的不足，也能有效预防冠心病、心梗等心脏疾病的发生。午睡一般应在午餐后15-30分钟，应以卧姿为宜。午睡时间不宜过长，临睡前也不宜饮用酒、咖啡、浓茶等。

5.谨防病从口入

夏季不仅升温，湿度也较大，是肠道传染病和皮肤病发病的高峰期。因此，市民在做好防暑降温的同时，更应注意夏季多发疾病的预防和保健。不妨多吃一些清热、利湿的食品，如西瓜、苦瓜、桃、乌梅、草莓、西红柿、黄瓜、绿豆等。但生食瓜果蔬菜一定要清洗干净，防止夏季肠道传染病。鱼、蛋、肉等食品要注意保鲜防腐。

在夏天，当天的食物最好不要放到第二天再吃，因为湿热天气很容易使食物变质，细菌容易生长。

6.利用冬病夏治

“冬病”指某些好发于冬季，或在冬季加重的病变，如支气管炎、哮喘、风温性关节炎等病，在夏季趁其发作缓解，辨证施治，适当内服和外用一些方药，如三伏天灸，以预防冬季旧病复发，或减轻其症状。乘其势而治之，往往可收到事半功倍的效果。