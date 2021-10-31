北京新增1例本土确诊病例

中新网10月31日电 据北京市卫健委官方微博消息，10月30日0时至24时，北京市新增1例本土确诊病例(昨日已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院1例。

确诊病例：现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为确诊病例的密切接触者。10月23日进行集中隔离，10月23日至28日核酸检测结果均为阴性，10月29日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，10月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

北京市卫健委指出，当前，全市疫情防控形势严峻复杂，要严格按照“三快、三抢”要求(即快速流调、快速管控、快速检测，抢时间、抢进度、抢在病毒传播的前头)，相关部门和人员要配合落实防控措施，故意瞒报漏报造成严重后果的要承担相应法律责任。要坚持“非必要、不举办”原则，减少婚宴、会展、论坛、商演等聚集性活动，大型游乐场所要加强防控管理，严格落实各项防控措施。健康码变红、变黄的人员，请按照健康宝弹窗提示及时主动到社区、单位、学校或居住的酒店报告，如实准确提供个人近期旅居史、接触史、个人健康情况，配合开展流行病学调查、健康排查、核酸检测、隔离观察等防控措施，不得瞒报漏报。秋冬季是流感等呼吸道传染病高发季，应注意近期气温变化，疫苗接种人员、核酸检测人员、一线防疫人员、老年人等群体应注意防寒保暖，做好戴口罩、勤洗手、一米线等个人防护，降低秋冬季呼吸道传染病叠加风险。