号称能去“80岁白头发” 网售洗发水靠谱吗

随着年龄增长，很多人会有白发的困扰，为了美观也会尝试各种方法处理白发。近日，一女子在美容院花4万元买疗程“消灭白头发”，结果发现实际上是拔除白发的新闻登上热搜。

除了有人在美容院花冤枉钱“消灭白发”，在互联网平台上有“黑发神器”也在热卖。有商家更是打出了“去80岁白头发，不用染发，只需一瓶何首乌洗发水” “三天白转黑，不复发”“国家备案，健康有效”等宣传语。而这些所谓的白发神器真的靠谱吗？

发现

商家宣传“去白发”功效五花八门

北京青年报记者以“白发”“白发变黑”等为关键词进行搜索发现，电商平台上相关洗发水产品不在少数。价格在30元-300元不等，月销量最高的达9000多单。从促销信息看多家店铺的优惠力度也很大，适合轻度白发的“见效装”买1送1，“加强装”买1发3。对于严重白发有的商家甚至会“买5发12”……

对于效果，各店铺的宣传语则五花八门、差异明显，“三天白转黑，不复发”“18天告别白发，自然转黑”“彻底变黑只要3周”“28天根治，60天无效可退”“7天转黑，转黑率99%”“100%白发变黑”……还有商家直接将产品命名为“白发变黑神器”“白发克星”。

然而北青报记者发现，这些“白转黑”产品展示页面标注的功能却是“温和清洁、丰盈蓬松、去头屑、开叉护理、控油、烫染受损护理”等。

记者随机咨询了10家店铺，他们均称自己售卖的是具有白转黑功效的洗发水，适用于任何原因产生的白发，功能标注不一致的原因，有的商家回复称“标错了”，有的直接表示，不仅能白转黑，“也有去屑效果”。

谈及作用原理，商家的说辞基本大同小异，称洗发水中的活性成分可以通过给头发的毛囊提供滋养调理，深层激活修复受损发囊，让黑色素细胞再生，从发根处长出黑发。其中有一商家甚至宣称， “去80岁的白头发，只需要一瓶。药监局备案，健康有效。”

不过对于“80岁的白头发也能变黑”这种违背常识的说法，有网友直接在“问大家”一栏中称，变黑不可能，“用俩月了，我的头发还是白的，商家说我没按疗程”“承诺的退款还在扯皮中”。

调查

宣称有特殊功效却无相关批文

记者在咨询过程中，有6家店铺发来了产品在国家药品监督管理局的备案号，但经查询发现其中有4家提供的“粤G妆网备字”或“浙G妆网备字”编码均属于国家非特殊化妆品范围。只有一家提供了用于国家特殊化妆品注册证号“国妆特字G”，查询结果“备注”一栏明确标注，“国家食品药品监督管理总局未组织对本产品所称功效进行审核，本批件不作为对产品所称功效的认可”。

而一家所售产品为防脱育发类洗发水的商家，无法拿出合规的批准文号，且提供的国家非特殊化妆品备案信息已于今年9月被注销。

国家药品监督管理局官网信息介绍，我国2007年版《化妆品卫生规范》中将具有育发、染发、烫发、脱毛等作用的9类化妆品称为特殊用途化妆品。

由于此类化妆品具有特定的功能，国家对其监管要比普通化妆品更为严格，这类化妆品必须要经过国家监管部门的严格审核批准并下发批准文号后方可生产及销售，其中育发类、健美类、美乳类及脱毛类产品在上市前需进行人体试用试验安全性评价。

此外，国家药品监督管理局曾发文提醒，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品，其作用温和，只是起到辅助作用。对于具有夸大效果、明示或暗示具有医疗作用、或者颇具煽动性的宣传用语，消费者应理性对待。

说法

“百分百变黑”属于虚假宣传

北京创为律师事务所律师马桂吉表示， “宣称具有白转黑作用的这类产品明显属于特殊化妆品类，根据规定要经国务院药品监督管理部门注册后方可生产，否则就属于行政违法，可以投诉举报。”

他认为，“百分百白发变黑”“去80岁白头发，不用染发，只需一瓶何首乌洗发水”之类的商家宣传，明显属于虚假广告，是在欺骗误导消费者。

此外， “声称白转黑的产品在功能标注时成了控油、去屑的产品，明显不一致，这也是其违反相关规定之处，平台内化妆品经营者应当全面、真实、准确、及时披露所经营化妆品的信息。”马桂吉表示。

他还介绍，电子商务平台经营者也应担负起相应的责任，应当对平台内化妆品经营者进行实名登记，承担平台内化妆品经营者管理责任，发现平台内化妆品经营者有违反规定行为的，应当及时制止并报告电子商务平台经营者所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门；发现严重违法行为的，应当立即停止向违法的化妆品经营者提供电子商务平台服务。

提醒

无专治白发特效药物

中国科学技术协会科普称，人之所以会长白头发，主要分遗传因素、疾病因素、营养缺乏、工作或生活压力大、正常老年化等原因。现代人工作和生活压力大，容易精神紧张，情绪压抑，长期睡眠不足及思虑过度等，会引起用脑过度、神经衰弱、免疫力低下、消化系统紊乱等，也可能会造成头发早白。

此外，当人渐渐变老的时候，身体各项机能水平开始下降，毛囊器官组织开始难以满足产生黑色素颗粒的需求，导致其逐渐减少，白头发就一根根开始出现，这是正常情况下的白头发。

需要强调的是，目前为止治疗白头发还没有确切的方法，也没有专门治疗白发的特效药物。千万不要病急乱投医，跟着广告走，听信网络上所说的治疗白发的特效药。

当头发长出头皮后，除了染发剂，其实并没有好的办法让已经生成的头发变黑。因此，最好的办法是通过预防的方式减少白发的产生。比如积极调节精神状态，劳逸结合，避免精神压力过大。加强锻炼身体，规律生活，戒烟戒酒。合理饮食，多食用富含蛋白质的食物，多摄取维生素和微量元素等。

预防和积极治疗引起白发的原发病才更为重要，首先要去看医生，确定自己生白发的原因，然后尽早治疗。不要听信谣言或是迷信小广告上的速效秘方。如果情况严重须及时就医，选择科学的方法进行治疗。

如果实在觉得白发影响美观，可适当染发或者戴假发。但建议间隔最好在六个月以上。（本组文/本报记者 宋霞 统筹/白龙）