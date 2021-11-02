“双十一”提前 电商平台今年不拼成交额

“双十一”越来越“卷”。今年，“双十一”大促从10月31日20时就已经开始，此前在预售中付订金的消费者也可以支付尾款并在第一时间收货。昨天早上，不少消费者表示已经收到货，“快递员敲门的时候我还没醒”“本想看看有没有要退款的，谁知已经收到了”。今年，各大电商平台不再重视数字与销量，而是更重视绿色、服务、物流、兴农等主题。

抖音

短视频直播力推国潮优品

今年，抖音参与“双十一”，在线上特设“抖音‘双十一’好物节”专区，通过短视频和直播推介国货、地方农特产等优价好物。平台还上线“价格保护”服务：当消费者购买该服务覆盖的商品后，在价保承诺时间内，如因商家调整同一商品价格，导致原先购买商品降价，消费者可申请退差价。

活动期间，抖音电商服饰行业将开设“抖in新风潮”官方直播间，串联多个国产服饰品牌同屏直播，将分散在平台各处的品质国货聚集在一起，借助官方直播间影响力和流量扶持，助力更多好物被看到。在短视频和直播的推介下，优质国货品牌焕发出传承与创新相交融的魅力。

“双十一”期间，抖音电商将深入吉林、河南、陕西、四川等多省农产区，原产地开播促进当地农货产销对接。其中，“山货上头条”公益项目将走进吉林延边，提供上百万元货品补贴，在线上专区推介延边辣白菜、米肠、年糕条、延吉冷面等百余款农特产，为其开拓全国消费市场。

天猫

首个绿色会场迎来消费高峰

今年天猫“双十一”主打“绿色低碳”，并上线首个绿色会场。11月1日凌晨0点刚过，绿色会场迎来消费高峰。

11月1日0点开售首个小时内，消费者买走25000多个节水马桶，这些马桶一天可节省约225吨水。开售后9小时内，共有12万多件绿色家电被买走。

今年“双十一”，在天猫购买单件绿色家电，最高可获18400克蚂蚁森林能量。如果都确认收货，预计消费者累计减少的碳排放，可以对应地获得蚂蚁森林能量达1083吨，预计将产生大批“能量大户”。这些能量相当于可以种下58838棵梭梭树。从减碳贡献值来看，绿色会场内，售出的洗衣机预计减碳345亿吨，空调预计减碳260亿吨，冰箱预计减碳194亿吨。

绿色会场内，新能源汽车品牌集体“爆发”：特斯拉充电桩1分钟成交超去年整个“双十一”。五菱宏光MINIEV马卡龙、小鹏汽车、哪吒汽车等品牌汽车，首小时成交均超去年全天。

京东

4小时售出1.9亿件 最快6分半收货

今年的“京东11.11全球热爱季”于10月31日晚8点全面启动，4个小时内累计售出商品超1.9亿件。iPhone开门红3秒成交额破亿，仅10分钟，娱乐电视、燕窝、京东会服务等品类成交额瞬时超过去年开门红全天数据。

10月31日晚8点刚过，京东小哥就将消费者吴先生在京东网购的蔬菜和牛羊肉送抵甘肃兰州封闭社区，成为今年最特殊的京东11.11第一单。而家住郑州的钱先生在晚8点通过京东“小时购”下单购买了一袋猫粮，达达骑手高效响应，从距离钱先生家最近的前置仓出发，仅用时6分半就将猫粮送到了钱先生家中。

在技术加持下，京东还通过系统算法、供应链计划等方式，把商品部署在距离消费者最近的地方。

拼多多

联合六大产地开启“疯狂苹果季”

今年“双十一”，拼多多主推苹果等农产品。10月27日起，拼多多连续推出“苹果丰收季直播”及万人团等活动，联合山西、陕西、山东、甘肃、四川、新疆六大苹果产地，开启苹果““双十一”。

为匹配平台逾8亿用户分级分层的消费需求，寻找他们最想咬一口的好苹果，拼多多选果团队自8月起就深入多个优势产区，调研种植情况，培训、发展更多强供应链的产地商家入驻。

截至28日中午12点，平台的苹果销量达500万斤。从产销区域来看，山西、陕西和山东三大产区位居苹果销售榜前三；而广东、江苏、浙江三大销区则摘得苹果消费榜前三。其中，山东荣成的悦多果业目前拼单已超10万+，而这背后依托的是其2300亩高标准果园、1.2万吨的气调保鲜库、6000平米食品级加工分选车间、斥资近千万从法国进口的全自动分选机以及“非常懂苹果”的种植户。（记者 温婧）