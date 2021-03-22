京东超市携手人民健康 带来国民优选母婴国货精品

3月22日，京东超市针对母婴国货打造的全新营销IP“国宝宝计划”正式上线，同期上线的由京东超市与人民健康联合发起的“人人都是母婴国货推荐官”活动，以京东金榜大数据为支撑，通过用户购买数据评选出母婴国货人民优选名品，为亿万中国家庭带来更适合中国宝宝的母婴国潮消费指南。

近年来，中国制造水平、质量和品牌意识显著提升，国产品牌越来越受到国人的认可和喜爱。

在以安全、品质为核心的母婴消费领域，消费者经历了由本土加工产品到进口品牌再到国货精品的转变过程。随着消费者理性消费意识的不断提升，成分天然，更适合中国宝宝体质，且兼具性价比的国产母婴产品获得消费者的青睐，尤其是以95后为代表的新晋奶爸奶妈，母婴国货成为他们的购物车首选。

京东超市有关负责人介绍，基于对母婴国货消费趋势的精准洞察，积极响应国家政策指导，京东母婴国货盛典全新升级推出“国宝宝计划”，从国货奶粉单一品类升级为母婴国货全品类。“国宝宝计划”整合京东超市和各母婴国货品牌资源，形成了以京东平台为核心的母婴国货品牌矩阵，集中把最适合中国宝宝的国产母婴精品给到父母，同时帮助国产品牌实现销售增长和品牌建设发展。此外，京东超市还将发挥全渠道服务能力，与众多母婴国货品牌一起为消费者提供更加省时省力省心的母婴消费体验，享受美好品质生活。