干燥剂“烧化”男童眼球 化学品入眼怎么办？

日前，“男童玩干燥剂飞溅入眼，眼球溶解致失明”的新闻再次登上热搜。近年来，儿童被危险化学品伤眼的新闻屡见不鲜，今天眼科医生就来跟大家聊一聊眼化学伤的应急处理。

什么是眼化学伤？眼化学伤是指因化学物质引起的眼部损伤，是一种较严重的眼部急症。临床表现上可以仅有轻度的眼部刺激症状（如眼红、流泪、疼痛）而不残留后遗症；严重者可导致眼深部组织坏死、形成瘢痕、粘连从而影响眼部外观及视力；更重者可导致全眼球炎症、继发青光眼，最终可至完全失明及眼球萎缩。

造成损伤的严重程度取决于化学物质的种类、浓度、剂量、接触时间、接触面积、温度、作用压力等。

哪些常见的化学物质易致伤？化学物质主要分酸性和碱性两种。除了工业用途的强酸和强碱，在平时生活、工作中常见的酸性物质有马桶清洁剂、部分杀虫剂；常见的碱性物质有84消毒液、洗衣粉、食品干燥剂等。

哪种化学物质损伤更严重呢？酸性物质接触眼部组织时会使组织蛋白凝固，向眼内渗入慢、病变边缘较清晰，病变一般为非进行性，仅发生在接触部位，常在受伤数小时内就可判断之后的恢复情况。

而碱性物质接触眼部组织后会溶解脂肪和组织蛋白，向眼内渗入快、有较强的穿透力，从而影响碱性物质未直接接触的周围组织，病变损伤呈进行性进展。

因此，总体来说碱烧伤较酸烧伤进展更快、病变持续时间长、恢复慢、预后更差。

眼部不慎接触化学物质怎么办？第一步是要马上就医吗？其实这么做是不对的，就算用最快的速度赶到医院、看上医生也大概需要半小时左右，而这个时间段内化学物质对眼睛已经产生了不可逆的损伤。所以第一步要做的是就地尽快去除眼内化学物质。

若是液态的化学物质，需要用手边能最快获取的尽量干净的水源（如矿泉水、自来水、生理盐水等）持续冲洗眼球表面至少15分钟，冲洗时需翻开上下眼皮尽量暴露结膜囊并转动眼球，使冲洗更加充分。若为单眼受伤，需注意伤眼处于低位，以免冲洗液流入好眼。

若是固态的化学物质（如生石灰等），遇水可能发生化学反应造成更重损伤，因此不可立即冲洗，需尽快用蘸有石蜡油或植物油的棉签去除眼内残留物，再用水充分冲洗伤眼。

冲洗结束后，下一步就需要尽快就医诊治。就医时尽量明确告知医生入眼化学物名称，可携带或拍照保存化学品外包装，以便医生了解化学物的酸碱性，需要以此制订治疗方案。

文/黄晓寒(北京积水潭医院)