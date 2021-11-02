昌平三家医院调整业务服务

本报讯（记者 李泽伟）北京青年报记者昨天从昌平区获悉，从11月1日起暂停全区电影院的电影放映的聚集性活动，乐多港奇幻乐园从今日起暂停开放，恢复开放时间另行通知。同时，昌平区三家医院业务有调整。

昨天，乐多港奇幻乐园发布《关于乐多港奇幻乐园暂停开放的公告》，公告称，为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，避免因人员聚集可能引起的交叉感染，确保广大市民和游客的健康安全，坚决落实北京市防控疫情工作有关要求，经研究决定：乐多港奇幻乐园自2021年11月2日起暂停开放，开放时间另行通知。已网上预订门票的游客，均可由原路径申请全额退款。景区开放时间请关注乐多港奇幻乐园官方网站、微信公众号、官方微博或拨打客服咨询电话：010-57505288。

北青报记者还了解到，昌平区三家医院业务有调整。其中，昌平区医院核酸检测门诊从10月31日0时起暂停；昌平区中西医结合医院急诊科从11月1日零时起，只接收封控小区的急诊患者就诊；昌平区中医医院体检中心体检服务从今日起暂停（如司机、个人，团检等），恢复时间另行通知。