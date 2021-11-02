昌平摸排重点区域进京人员41899名

昨天的发布会上，昌平区副区长佟立志介绍，昌平区加强封控区域力量保障。疫情发生以来，近5000名机关干部、医务人员、警察等在战疫一线坚守。10月22日以来，启动志愿者招募工作，目前已累计招募1000余名，广大志愿者累计服务时长超过8000小时，“当前疫情防控工作还处于紧平衡状态，需要更多的新生力量补充到志愿者服务一线，在此也真诚欢迎更多志愿者参与到防疫志愿服务活动中，助力我们打赢疫情防控阻击战”。

佟立志提到，截至10月31日，全区共启用集中医学观察隔离点22个，隔离用房4336间，另外储备隔离点2个。持续强化社会面防控方面，为进一步筑牢“外防输入”防线，昌平区主动与市大数据专班对接，快速排查风险人群，截至10月31日，已摸排黑龙江、内蒙古、江西、甘肃等重点区域进京人员41899名，均已纳入社区管控。此外，迅速排查全区27家涉及进口货物的重点企业，加强内外包装和环境检测，采集样本377件，结果均为阴性。

“按照疫情防控工作要求，我们关停了全区303家棋牌室、麻将馆，但是仍有个别商户违反防疫规定，聚众玩牌，目前公安部门已依法查处相关案件4起，行政拘留26人”。佟立志介绍了两个案例，10月26日，沙河镇一棋牌室经营人张某某在接到停业通知后，拒不执行疫情防控规定，仍然开门营业，组织另外3人在棋牌室内打牌，4人已被昌平警方依法行政拘留。10月26日，北七家镇民警在巡查中发现白庙村一出租房内，薛某某等8人聚众玩牌赌博，目前8人已被昌平警方依法行政拘留。再次呼吁全社会共同遵守防疫规定，筑牢防疫钢铁长城。（李泽伟 王斌 蒋若静）