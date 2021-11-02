快递外卖员须持14日内核酸证明上岗

北京市第253场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会昨日召开，北京市市场监管局、北京市卫健委、北京市疾控中心的相关负责人对市民关心的疫情防控问题答疑解惑。北京青年报记者了解到，截至目前，本轮疫情全市累计报告本土病例31例，其中确诊病例29例、无症状感染者2例。本市还明确要求，餐馆、食堂、美容美发、快递物流、外卖送餐等从业人员上岗，须持14日内核酸检测阴性证明；药店从业人员持7日内核酸检测阴性证明方可上岗。

本报讯（记者 王斌 蒋若静 李泽伟）昨日，北京市第253场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者获悉，11月1日0时至14时，昌平区新增1例本土新冠肺炎确诊病例，无新增密切接触者。

北京市市场监管局在发布会上通报，本市将进一步规范市场领域重点从业人群核酸检测频次，在保持对农贸市场和进口冷链食品从业人员现行核酸检测频次不变的基础上，对进口冷链食品从业人员共同居住者每月开展一次核酸检测；餐馆、食堂、酒吧、食品生产单位、连锁超市等食品经营单位、美容美发、快递物流、外卖送餐、保安、家政从业人员持14日内核酸检测阴性证明方可上岗；药店从业人员持7日内核酸检测阴性证明方可上岗。

据市市场监管局副局长唐云华介绍，本市严格落实进口冷链食品“四无五不”管理要求。要求市场主体对无检验检疫合格证明、核酸检测阴性证明、消毒证明和追溯信息的进口冷链食品，做到不采购、不使用、不运输、不贮存、不销售。实施进口冷链食品专用通道进货，专区存放，专区售卖，按照“谁拆包、谁消毒”的原则做好预防性消毒工作。持续推广应用“北京冷链”追溯平台，实现进口冷链食品“来源可溯、去向可追”，已累计注册企业1.5万余家，流通食品20.84万批次、73.13万吨。

同时，充分发挥属地政府和行业主管部门的协调联动作用，加快推动市场领域重点从业人群“应接尽接”“愿接尽接”，严格实施从业人员接种疫苗上岗制度，持续巩固市场领域免疫屏障。截至目前，市场领域已有109.09万人完成两针剂疫苗接种，其中28.38万人已完成第三针加强免疫接种。此外，近10天以来，累计检测各类食品、外包装、生产经营环境及从业人员15.43万件次，检测结果均为阴性。

唐云华介绍，本市持续加强市场防疫执法力度。针对农贸市场、商场超市、餐饮服务单位、“七小场所”等重点主体，高频次开展疫情防控执法检查，10月22日以来，共计检查各类市场主体11.05万家次，发现问题5918个，公示问题突出、整改不力的单位730家次。

同时，由市市场监管局、市商务局、市城管执法局、市卫生健康委、市药监局、市邮政局组成6支市场领域重点业态督查组，针对农贸市场、食品生产、食品经营、餐饮、美容美发、快递物流等重点业态每日开展防疫督查，10月份已累计督查各类市场主体1849家，发现问题520个，涉及市场主体330家。

例如，通州区永辉超市（通州万达店）未严格落实进口冷链食品管理要求，销售的进口冷链水产品未纳入“北京冷链”追溯平台。房山区北京美约时尚美容美发有限公司消毒记录不全，员工佩戴口罩不规范。经开区顺丰快递泰和园站点消杀测温记录不全，快递员未佩戴口罩，未对进门顾客测温验码。丰台区北京天安堂医药有限公司“四类药品”实名购买记录不全，未见流行病学史询问记录。对发现的问题已立即通报各区，督促企业落实整改。