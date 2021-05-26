中医认为，“背为阳，腹为阴”，背部是人体阳气循行的最大通道，统摄一身之阳。人体背部有两条非常重要的经脉，督脉和膀胱经。督脉是人体的元气通道，与人的神志、精神状态有紧密的关联，最能体现一个人的精气神，又称阳经之海，统一身阳气；膀胱经具有调节脏腑的功能，刺激膀胱经可振奋五脏六腑的阳气。由此可见，背部是人体很重要的部位，养好背可为身体扶正固本。

那么该如何养好背？广州中医药大学第一附属医院康复中心副主任张静建议，日常生活中，除了注重背部的保暖外，还可通过推拿和艾灸等方法对背部经络进行刺激，打通背部气血，促进血液流动循环，将积累在体内的寒、湿、毒排出体外，使身体阳气生发，正气存内，最终达到扶阳祛湿邪的作用。

推背：两手叠掌由大椎穴直推至腰骶部，重复5—10分钟，以透热发汗为度。

点揉穴位：膀胱经上有五脏六腑相应穴位，如心俞、肝俞、脾俞、肺俞、肾俞等穴，每天点揉，以酸胀为度。

捏脊：两手沿着脊柱两旁，用捏法把皮捏起来，边提捏边向前推进，由尾骶部捏到枕项部，重复5—10遍，以透热为度，此法对成人、小儿皆宜，可调和脏腑、疏通气血、健脾和胃。

艾灸：取大椎、身柱、命门、腰阳关等穴，每穴行艾灸10~15分钟，灸至皮肤红晕为止。如果觉得麻烦，平时在阳光下多晒背也有不错的效果。

练虎戏：虎戏分虎举和虎扑两个动作：双手模拟虎爪的形状向上举，再向下按，此为虎举；在完成此动作的基础上，两手握成空拳，并沿着自己身体的两侧向上方提起、画弧，最后到达肩膀的前上方，形同老虎扑猎，双腿膝盖弯曲并向下蹲，两手向下方画弧形，直到膝盖的两侧，掌心朝向下方。