秋冬季节如何保养心脏？专家这样说

秋冬季节，又到了心血管疾病高发期。因为寒冷会导致血管收缩、痉挛，血流速度减慢，血液粘滞度增高，从而诱发冠脉管腔狭窄而致心绞痛发作，甚至发生心肌梗死，所以冠心病被公认是心血管疾病中危害公众健康的“杀手”。那么，应该如何防治冠心病，科学保养心脏呢？为此，人民网专访中国中医科学院西苑医院副院长徐凤芹，为大家讲解心脏保养的相关知识。

“长期规律锻炼能使心脏的重量、容积增大，安静时心率缓，心室壁增厚，使其每次收缩变得强韧有力。有运动习惯的人往往心肺耐量更好，身体更健康。”徐凤芹表示，对于中青年人群，有氧运动是提高心肺功能的首选，常见运动包骑自行车、登山、游泳等。而对于老年心脏病患者，应遵循循序渐进原则，选择较和缓的次极量运动，如散步、太极拳、八段锦等。建议至少每周3次，每次15—20分钟，才能达到锻炼效果。在运动开始前建议做5-10分钟的热身准备，以更好地提高心肺适应性。运动结束后，可进行5分钟的放松活动，以防止血压骤降或头晕。

徐凤芹介绍，中医将冠心病归属于“胸痹”，主要病因是心脉闭阻不通，或虚证或实证，或寒证或热证。中医药防治冠心病具有一定优势，在治疗心血管疾病中积累了丰富的经验，能够起到保护血管、改善微循环、降脂、降血黏度、抗氧化等作用。

徐凤芹提供治疗胸痹全周期三方，用于冠心病斑块不稳定期、斑块稳定期及养生康复。

不稳定斑块期：活血解毒汤。患者出现胸闷、胸痛、压榨感、紧迫感、窒息感，疼痛伴有出汗，且运动后加重的情况，可遵医嘱使用解毒活血汤，起到补气、活血、祛浊、化瘀的作用。瘀毒期相当于冠心病急性冠状动脉综合征，病发较急，当出现该病症状时，患者应当及时停止活动，休息，服用药物，并及时向急救中心进行呼救。

稳定斑块期：愈梗通瘀汤。老年冠心病患者久病多瘀多虚，病情复杂，症状迁延，常有气虚血瘀证候表现，即胸闷、胸痛反复发作、气短乏力、舌边有齿痕、脉沉细滑。劳累时诱发，伴舌暗淡、舌白腻，适合使用愈梗通瘀汤。其中，佩兰、陈皮、半夏、广藿香化痰祛湿化浊，紫丹参、全当归、延胡索活血化瘀，生大黄有助清热解毒作用。

养生代茶饮：双参合欢茶。此代茶饮可以预防心脏急性事件、保持心脏功能稳定、提高机体免疫功能等。适合气阴两虚，心慌胸闷、气短乏力，失眠心烦、血瘀明显的患者，并伴有舌淡舌暗、苔薄白等症状。需要注意的是舌苔厚腻、形体偏胖、湿气较重的人群，不适合饮用此茶，或在中辨证论治指导下加减使用。

最后，徐凤芹表示，良好的心肺功能是健康的基石，心肺功能好的人不会轻易感到疲倦，工作效率更高，心血管病发病率也更低，所以一定要戒烟、戒酒，远离高脂高盐高糖饮食，养成健康的生活习惯。

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