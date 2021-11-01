走进云南探秘三七 数智赋能中医药健康产业发展

近期，云南白药集团股份有限公司（以下简称云南白药）携手人民网共同发起“关爱，为健康赋能”关爱行动，旨在唤起大众对亚健康的关注。

在10月28日的“云南白药三七探秘之旅”直播中，人民网主持人带领网友来到云南白药数字三七产业园，探访云南白药在文山新建的智能化工厂，感受云南白药如何通过科技化、数字化、智能化全面赋能中医药健康产业，发挥三七的独特价值与功效。

据介绍，三七是云南白药必不可少的核心原料。云南白药依托自身地缘优势，打造出三七全产业链平台。“公司在三七品控方面有近150项质检标准，以确保产品的高品质。”云南白药首席运营官、高级副总裁、中药资源事业部总裁尹品耀围绕数字化平台建设以及三七全产业链建设进行了介绍。

云南白药首席运营官、高级副总裁、中药资源事业部总裁尹品耀接受人民网采访。

随后，主持人深入探访了三七清洗车间以及口服液生产线。在三七清洗环节，5道清洗工序确保农药及重金属无残留，鲜三七的趁鲜加工让其营养价值得以保留，为生产口服液提供了优质原料供给。

本次直播期间，主持人还到访了位于昆明的云南白药健康生活体验中心。在这里，前来体验的人可以得到全面的身心呵护。同时，中心不定期举行公益讲座推广健康知识，传递从“治已病”向“治未病”的健康生活理念。

人民网走进云南白药健康生活体验中心。

云南白药高级副总裁、药品事业部总裁王锦表示，公司致力于向大众传递健康理念、提供优质产品，始终从关爱国民健康的角度践行“守护生命与健康”的企业使命。据介绍，云南白药近年来推广的“植物补益季”“把健康带回家”“爱跑538”等公益IP活动，助力提升大众健康意识，受到了社会认可。