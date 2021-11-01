寻找健康新力量|2021健康新力量案例征集展示活动火热进行中

近年来，我国医药产业快速健康发展，人民群众用药需求得到更好满足，医药健康产业正呈现产业链迈向高端创新、中小创新型企业快速增长、地方产业集群化发展、服务业态多样化和产业治理数字化等发展特征。

发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。作为经济发展和民生保障的重要支柱，医疗领域也紧抓数字化机遇，立足重大技术突破和国家、公众重大发展需求，不断涌现新产业新业态新模式，并与传统医疗体系相互融合赋能。2021年是“十四五”开局之年，在新时代、新机遇背景下，多家医疗健康企业也勇于面对新挑战主动夯实质量基础，以医疗创新和技术创新为抓手走向了“十四五”时期高质量发展道路。

合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土。哪些医疗健康企业会是托起“人民健康”的力量之手？或许，他们正在砥砺深植于医疗健康产业中的重点细分行业，或致力于推动医疗人工智能技术与医疗健康深度结合，蓄势引领健康大产业加速发展。

为此，人民网·人民健康联合中国医疗健康产业投资50人论坛，发起“2021健康新力量案例征集展示活动”，寻找全国医疗健康产业潜力、新锐企业，充分、深度挖掘其发展新动能、新思路和新贡献，以多维度服务和赋能新锐医疗健康企业；通过搭建与地方党委政府领导、产业园区负责人、知名专家学者、知名投资人等精准资源对接平台，为健康产业企业的发展集智、集友，助推健康新锐企业产医、产融深度融合。

2021健康新力量发展峰会暨2021健康新力量案例征集成果发布大会，近期将在淄博举办。各地各级党委政府有关部门负责人、相关学协会专家、重点高校学者、一线投资人、新力量企业代表与会，并邀请行业智库、媒体齐聚一堂，搭建公平的价值平台，赋能新力量企业，指明方向、增添动力。

被一直寻找的医疗健康产业新力量是否就是您？欢迎积极参与“2021健康新力量案例征集展示活动”，我们愿意为您在健康产业的辛苦耕耘和创新发声。

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