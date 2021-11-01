内蒙古阿拉善盟疫情防控形势严峻，时刻牵动着全国人民的心。

疫情发生后，国家、自治区、各盟市及时派出医疗救治和流调团队支援额济纳旗疫情防控工作。目前，国家已先后派出两批国家级专家进驻额济纳旗定点医院指导新冠肺炎患者医疗救治工作，同时从山西省整建制调派94人医疗队、13辆方舱医疗车和相关医疗设备，为额济纳旗群众的日常医疗服务提供支援。此外，还从自治区和巴彦淖尔市调派3支医疗队，后续，还将从相关盟市调集医疗力量赴额济纳旗支援。

“只要疫情需要，我们就当仁不让”

10月19日，巴彦淖尔市派出移动方舱实验室及17名核酸检测人员奔赴额济纳旗，协助当地开展全员核酸检测。10月21日，巴彦淖尔市支援额济纳旗医疗队出发，并随车带去5000剂核酸检测试剂。10月24日，巴彦淖尔市支援额济纳旗第四批医疗团队出征……

10月21日上午，包头市连夜筹备、抽调人手、配备物资，组成14人的援助医疗队，赶赴阿拉善盟左旗，承担新型冠状病毒检测任务。同期抵达的还有包头市首个用于核酸检测的移动方舱实验室——BSL-2国家（内蒙古）公共检测移动PCR实验室，支持阿拉善盟医疗队就地采样、就地检测。

10月25日，已经有来自自治区的41名医疗感控专家、27名流调人员、7名检验专家，来自乌海、巴彦淖尔等地的32名流调人员、54名医护感控人员、16名检验人员、50名采样人员以及阿拉善盟各地各单位抽调的145名医疗、感控、流调等专业人员在额济纳旗全力抗击疫情！

支援额济纳旗的巴彦淖尔市医院重症医学科医生王凯权说：“只要疫情需要，我们就当仁不让。众志成城，一定能战胜疫情！”

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心副主任范蒙光正在额济纳旗开展流行病调查溯源工作。“目前，国家卫健委已经调派专家来指导和帮助我们做好流调溯源工作，自治区、阿拉善盟、额济纳旗三级联动，乌海、巴彦淖尔、包头等地纷纷驰援，各方面强有力的力量汇聚在此，我们有信心共同打赢这场疫情防控阻击战。”范蒙光说。

“我要捐一只羊，一头牛，一峰驼……”

除了医疗资源、救灾资源，各地纷纷送来了蔬菜、水果、米面粮油等生活物资，保障额济纳物资供应。10月22日晚，首趟支援额济纳旗疫情防控的物资专列41301次列车，满载37吨防疫和生活物资抵达额济纳站。

10月23日，鄂尔多斯市鄂托克旗紧急筹措米面、蔬菜、水果等价值100多万元的救援应急物资发往阿拉善盟抗疫一线。10月26日中午，东风航天城送来了200张折叠床、200张床垫、2万个口罩，500件迷彩大衣，10头生猪、3000斤大葱……

截至10月26日，额济纳旗共收到各地政府、企业和各界爱心人士捐赠物资28批次，价值1000余万元；接收社会捐款687笔、351.69万元。

苏乙拉、朝格吉日嘎拉、塔音噶、白噶乐等牧民都表示要捐一只羊，还有人要捐一头牛，捐一峰驼……除了各地的捐赠救援，当地牧民也纷纷慷慨捐出“家当”，为抗击疫情贡献力量。

涓滴入海汇聚磅礴伟力。阿拉善新冠肺炎疫情发生以来，广大党员干部挺身而出，一句句“我报名”“我参加”“我请战”，铿锵有力！

10月19日以来，额济纳旗启动了第四轮全员核酸检测工作，全旗各级党组织坚决落实疫情防控工作要求，充分发挥战斗堡垒作用，动员全体党员积极投身抗疫一线。

截至10月24日，额济纳旗累计出动党员4000余人次，在42个检测点协助完成四轮全员核酸检测工作，服务居民3万余名。

10月26日，又有来自阿拉善盟直机关单位的281名党员干部整装出发，奔赴额济纳，奔向疫情防控一线。

额济纳文体中心采样点是进行第三轮、第四轮全员核酸检测的4个公共场所采样点之一，额济纳旗党群服务中心主任史健每天都会早早来到这里。24日，小区外围商铺工作人员和部分滞留旅客就近在这里排队进行核酸检测，史健来回询问有没有使用老年机或不会扫码的人，主动帮助他们扫码登记，并现场引导群众佩戴口罩、保持距离、自觉排队、配合采样。

“我们相信，疫情很快会过去”

不仅额济纳人在行动，来自四川、安徽、江苏、上海、甘肃、广东的滞留游客也积极配合疫情防控工作。10月25日零时起，额济纳全旗居民以及9412名游客，足不出户、足不出店，居家抗疫。

滞留游客中，60岁以上的就有4476人，解决他们的用药需求是最大问题。10月22日起，额济纳旗设置蒙医医院作为非隔离医院，为滞留游客提供医疗服务，保障游客的就医用药需求。来自广东的滞留游客郑集思做过肾移植手术，日常都离不开抗排异的药物，他的药很难买到。10月22日，郑集思接到一个显示阿拉善盟当地的电话：“我现在正带着你的药搭乘飞机前往额济纳。”

这位解决他救命药问题的人，是阿拉善盟卫健委副主任李新远。目前，李新远已投入抗击疫情的紧张工作中。郑集思不忍打扰，默默发了个致谢短信。

滞留期间，郑集思将每天发生在身边的暖心事儿都写成了文字：“我们在这里很安静、很安定！我们相信党和政府，对我们强大的国力有信心。我们相信，疫情很快会过去，我们能早日回家！”（本报记者 高平 本报见习记者 王潇）