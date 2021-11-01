假冒医美产品被“一锅端”的示范意义

近两年，有一个非常火爆的医美项目——热玛吉，在受到了很多爱美人士欢迎的同时，热玛吉导致烫伤的事情也在各地频频出现，变美不成反被烫伤。尤其是今年以来，多家媒体频频报道热玛吉烫伤人事件。近日，上海警方侦破一起假冒热玛吉案，案值高达近亿元。

这起案件的最大特点是，办案人员没有从具体的医美损害案件查起，而是在交易资金等源头寻找突破口。警方通过一些医美机构采购渠道，发现多家高风险售假网店，并由此线索查到上游供货源头。通过寻找源头等方式，警方顺藤摸瓜，最终发现了数个犯罪团伙，上海多家购买假冒热玛吉的医美服务场所也进入了执法人员的视野。

假如像过去常见的做法那样从个案查起，那么，这起案值高达上亿元的案件就可以分解成为很多起个案，这些个案很难被逐一发现，会出现很多漏网之鱼。退一步讲，即使这些案件能够全被发现和查获，由于案件太分散，所付出的执法总成本也要比单次执法的成本大得多，甚至让执法者不堪重负。此次执法的好处在于，从缘起开始，沿着主干一直向下，把数量众多的个案一古脑地全都查实，数量巨大的假冒产品也被“一锅端”。

热玛吉的耗材主要是射频探头，市场价格大概在4000元左右，但犯罪团伙跟不法商户订的长期合同，大概一个热玛吉的探头是350元到400元。差价这么大，违背了基本常识，只能说明该货为假冒产品。物流不好查，但资金流很好查，这是调查这起案件获得巨大成功的关键所在。

此外，医美机构从业人员和执业地点的变动很大，监督执法面临“抓不到现行”等困难，在此背景下，资金流尤其是违反常识的资金异动现象，就会对监督执法形成有力的引导。

这起案件的示范意义在于，不管生意是否合法，但总得有资金交易，网络时代，现金交易已日益罕见，资金流就成为一个既可靠又很难消除的证据。关键是，通过一个非法账号上的资金流，就可以将同类案件一网打尽。强化对医美产品销售机构和医美机构的资金监管，一旦发现产品单价极低等反常现象时，就对整个资金流展开监控，如此可以让办案产生事半功倍的效查，让非法交易更难侥幸逃脱。

医美领域乱象频现和执法难，是各地面临的普遍现象，互联网的虚拟性、隐匿性等，是医美乱角难以治理的重要原因。但互联网给执法带来麻烦的同时，也为执法创造了诸多有利条件，当传统执法方式难以发挥作用时，推出契合时代的执法监督新举措，就成为走出医美执法困境、扭转医美侵权与欺诈案件多发势头最直接有效的办法。